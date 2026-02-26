Лудогорец влиза в тежък реванш с Ференцварош

Шампионът на България - Лудогорец излиза в един от най-важните си мачове до момента през сезона. "Орлите" гостуват тази вечер на унгарския първенец Ференцварош в среща-реванш от плейофите в Лига Европа.

Двубоят на стадион "Групама Арена" в Будапеща е от 19:45 часа.

"Зелените" имат минимален аванс от едно попадение, постигнат след домакинската победа с 2:1 в първия мач в Разград. Точни за българския тим бяха Квадво Дуа и Сон, като изключителният гол на испанеца се оказа решаващ за разликата, въпреки че Ференцварош също създаде сериозни голови положения, които не успя да реализира.

Преди отпътуването си Лудогорец записа неочаквано поражение в последния си мач от родното първенство. Отборът отстъпи с 1:2 при гостуването си на Ботев Пловдив на стадион "Колежа".

Съдийската бригада за двубоя в Будапеща ще бъде изцяло от Англия. Главен арбитър е Крис Кавана, който ще бъде подпомаган от асистент-съдиите Дан Кук и Йън Хъсин.

Спечелилият този плейоф ще си осигури място в 1/8-финалите в Лига Европа, като съперникът там ще бъде от Португалия - Брага или Порто.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com