Скандал. Гонзо се закани на Бербатов

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) - Георги Иванов, се изказа остро по повод назначението на Димитър Бербатов за съветник на премиера Андрей Гюров.

Според Гонзо бившият голмайстор на Висшата лига дори не може да прочете проблемите, които ще му изпратят от централата.

"Ще му изпратя толкова проблеми, че за мандата от два месеца, който има, няма да може да ги прочете. Трудим се, борим се всеки ден, за да може да докараме футбола в България на това ниво, за да се гордеят всички с него. Затова правим тези инициативи, но знаем къде са ни проблемите. Те са там, където се изграждат футболистите", сподели Иванов.

Вчера на церемонията на "Спортист на годината" Бербатов разкри, че в рамките на следващата седмица до всяка федерация ще бъде спуснат въпросник, в който да бъдат посочени проблемите, пред които се изправят спортистите.

Георги Иванов коментира и темата със стадионите у нас.

"Държавна подкрепа - боря се две години. Нищо ново не ми казва кметът на Враца (б.р. - коментира изказване на Калин Каменов). Всички знаем какви са проблемите. Това е тежко наследство, което съм получил от предишното ръководство. Работим по проекти да се подобрят материални бази и стадиони. Разговарям с всички президенти - само за футбол. Нямам проблем да се виждам с всеки един и да разговаряме за футбол", заяви Иванов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com