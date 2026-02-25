Ето го Спортистът на годината!

В бляскава церемония, изпълнена с емоции и аплодисменти, Карлос Насар за втора поредна година бе коронясан като Спортист №1 на България за 2025 г. Признанието идва след поредица от световни рекорди и впечатляващи постижения, които го превърнаха в истинска сензация на международната сцена. 68-ото издание на престижната анкета „Спортист на годината“ събра елита на българския спорт и отбеляза нова страница в историята на родните успехи.

Средната възраст на топ 10 в класацията тази година е едва 21,8 години – ясен знак, че новото поколение български спортисти уверено поема щафетата.

На второ място се нареди Александър Николов, който получи отличието си лично от председателя на БОК Весела Лечева.

Бронзовият приз бе връчен на Алберт Попов от министъра на спорта Димитър Илиев, а четвъртата позиция зае Тервел Замфиров, награден от футболната легенда Димитър Бербатов.

Топ 10 на най-добрите спортисти за 2025 г.:

1. Карлос Насар

2. Александър Николов

3. Алберт Попов

4. Тервел Замфиров

5. Никола Цолов

6. Симеон Николов

7. Иван Иванов

8. Стилияна Николова

9. Божидар Саръбоюков

10. Александър Везенков

Треньор №1 за 2025 г. стана Джанлоренцо Бленджини, който впечатли спортната общественост с 105 точки.

Националният отбор по волейбол за мъже, световни вицешампиони, заслужено грабна титлата „Отбор на годината“.

В категорията „Спортист на годината с увреждания“ бе отличен Ружди Ружди.

Тази година церемонията отдаде почит и на легендите на българския спорт – статуетки „Вечен №1“ бяха връчени посмъртно на Норайр Нурикян, Боян Радев и Димитър Пенев.

Илия Груев бе отличен като „Спортист за пример“ заради благотворителната си дейност, макар да не успя да присъства лично.

Българската федерация по волейбол и Федерацията по ски получиха специални награди за принос към развитието на спорта у нас.

Малена Замфирова и Радослав Янков бяха отличени за спортни постижения и оставена следа, а Владимир Зографски и Милена Тодорова също получиха признание за успехите си.

Боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов, както и родителите на Алекс и Симеон Николови – Мая Николова и Владимир Николов, бяха наградени за вдъхновение и принос към спорта.

Анкетата „Спортист на годината“ се провежда от 1958 г., когато първата победителка е баскетболната легенда Ваня Войнова. Рекордьор по отличия остава Стефка Костадинова с четири титли, а Боян Радев и Станка Златева са трикратни носители на приза. Сред двукратните шампиони са имена като Григор Димитров, Александър Везенков и Йордан Йовчев.

С участието на 117 спортни журналисти, тазгодишната анкета доказа, че българският спорт продължава да ражда таланти и да вдъхновява нации.





