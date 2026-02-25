Не е за вярване. Официалното изявление на Лудогорец

Техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци сподели мнението си за предстоящия мач-реванш срещу Ференцварош на летище "Пловдив" при заминаването на отбора за Будапеща.

Румънецът коментира и за шансовете на "орлите" за титлата на в първенството, след като 14-кратните шампиони вече изостават от Левски с 10 точки, както и привличането на Алберто Салидо.

Ето какво каза той:

"За първенството вече трябва да сме реалисти, че шансовете ни намаляха драстично след последния резултат с Ботев Пловдив. В Будапеща ще ни чака много тежък мач, без значение резултата от първия двубой, но отиваме да се борим за нашите шансове.

Нямаме някаква преднина, която да ни успокои. Трябва да дадем голяма битка, за да продължим напред.

Трябва да се тича, да се борим за всяка една топка и да ползваме преднината от първия мач в наша полза.

Доста се промениха нещата. Драстично се намалиха шансовете. Десет точки е голяма преднина, но трябва да играем във всички мачове, не можем да спрем да играем и ще видим в края на май месец какво ще стане.

Ние Алберто Салидо сме го гледали много внимателно през последните шест-месеца, не беше моментно решение привличането му. Уточнихме с треньорския щаб, че е най-добрият вариант и имаме нужда от такъв футболист".

