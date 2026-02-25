Гришо се издъни! Отпадна на старта в Акапулко

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров продължава лошата серия, отпадайки още на старта на турнира oт сериите АТП 500 в Акапулко. Българинът отстъпи с 3:6, 3:6 на №63 в света Теранс Атман (Франция) в мач, продължил 1 час и 23 минути.

За Григор това е четвърта поредна загуба. От началото на сезона бившият №3 и настоящ №44 в световната ранглиста има само една победа на сингъл - над Пабло Кареньо Буста в Бризбейн.

Димитров поведе на Атман с 3:2 в първия сет, но серия от грешки обърна развоя и французинът взе 7 поредни гейма.

34-годишният българин не се възползва от шансовете си да върне пробива, а мощният сервис на съперника окончателно го отказа.

Това беше втори мач между двамата. Те се срещнаха и в Рим през 2024 г., когато българинът се наложи със 7:6(3), 6:3 във втория кръг.

Гришо продължава в турнира на двойки в Акапулко, където си партнира с Флавио Коболи. На старта тандемът победи четвъртите поставени в схемата Люк Джонсън (Великобритания) и Ян Желински (Полша) със 7:6(6), 2:6, 10:8.

В навечерието на старта на надпреварата напрежението в Мексико рязко ескалира, след като Министерството на националната отбрана официално потвърди ликвидирането на Немесио Осегера Сервантес - Ел Менчо, лидер на картела „Халиско - ново поколение“.

Следващият турнир в графика на Григор Димитров е oт сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, който ще се проведе от 4 до 15 март.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com