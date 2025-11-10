Гришо заведе Ейса на райско място /СНИМКИ/

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров заведе половинката си Ейса Гонсалес на романтична почивка в Коста Рика. Българинът публикува две снимки от ваканцията им в профила си в "Инстаграм".

Звездната двойка е отседнала в един от тузарските хотели - "Хасиенда Гуачипелин". Той се намира в района на Национален парк "Ринкон де ла Виеха", който е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Гришо и мексиканската актриса се наслаждават на прекрасно време. Двамата дори се гмурнаха във водите край водопада Оропендола, който се намира в бурния каньон на река Бланко.

Българинът дълго време лекуваше контузията, получена в срещата с Яник Синер на "Уимбълдън" през юли - в гръдния мускул, заради която се наложи оперативна намеса. Преди дни Григор се завърна и се включи в Мастърса в Париж, където изигра два мача. Той записа победа на сингъл и загуба на двойки, след което обаче се отказа преди старта на двубоя си с Даниил Медведев от втория кръг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com