Гришо и Ейса смаяха Монте Карло като Бонд и негово момиче
Паркираха ефектно Lamborghini Aventador SVJ пред култовия ресторант „Cipriani“
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Паркираха ефектно Lamborghini Aventador SVJ пред култовия ресторант „Cipriani“
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