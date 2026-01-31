Любопитно

Гришо разтопи Ейса, направи й невероятна изненада ВИДЕО

Страхотен купон за ЧРД на гаджето на първата ни ракета

31 яну 26 | 21:41
Мира Иванова

Половинката на най-добрия ни тенисист Григор Димитров - Ейса Гонзалес, отпразнува подобаващо рождения си ден. Холивудската знаменитост навърши 36 години и събра близки и приятели на парти в Лос Анджелис.

Гришо беше плътно до любимата си. Българинът публикува в "Инстаграм" кратко видео и обща снимка с Ейса, наричайки я „кралица“, което разтуптя сърцето й още повече.

Появиха се и още кадри от празненството. Ейса беше изненадана с торта с нейна снимка от детските години. Докато духа свещичките, Димитров снима с широка усмивка.

Мексиканката също така взе микрофона и запя, радвайки гостите си.

