На 3 зодии приказно ще им провърви в следващите дни

Започва период на положителна промяна за три зодиакални знака. Директното движение на Лилит ни помага да се освободим от остарели модели на поведение и навици, които отдавна са престанали да бъдат полезни. Този астрологичен транзит сякаш насърчава обновлението - като се освободим от миналото, ние отваряме пространство за нови възможности и перспективи.

Мнозина ще почувстват, че около тях има повече възможности за развитие, а за някои знаци това ще бъде потвърждение, че са способни сами да оформят бъдещето си.

Близнаци

Близнаците може да забележат, че често сдържат мислите и чувствата си, когато говорят с други хора. Това се отнася не само за непознати, но и за близки приятели - понякога се страхуват да кажат нещо важно от страх да не обидят или наранят другия човек.

Енергията на изправената позиция на Лилит обаче ви насърчава да говорите честно и открито. Във вторник може да решите да изразите това, което отдавна искате да кажете. И най-изненадващото е, че това няма да доведе до конфликт, както може би очаквате. Напротив, един искрен разговор може да бъде началото на нещо положително.

Когато спрете да криете мислите си, другите започват да ви разбират по-добре и дори да се съгласяват с вашата гледна точка. Това отваря нови перспективи и възможности за сътрудничество и развитие. В бъдеще могат да възникнат много положителни развития, от които си струва да се възползвате.

Лъв

През този период за Лъвовете ще е важно да се утвърдят отново и да излязат от сенките. За известно време може би сте се чувствали невидими или изолирани и това постепенно е започнало да се отразява на настроението ви. Сега ситуацията се променя - вие се връщате в светлината на прожекторите и започвате да се чувствате отново уверени.

Енергията на Лилит засилва желанието ви да бъдете забелязани и това работи във ваша полза. Това, което предлагате на другите - идеи, инициативи или творчески проекти - е от интерес и заслужава признание. Във вторник вниманието от страна на другите може да доведе до обещаващо предложение. Това не само ще ви заинтересува, но и ще демонстрира важността на връзките и професионалното развитие. Възможно е да възникнат нови и много интересни възможности.

Дева

За Девите този ден може да бъде момент на вътрешна промяна. Директното движение на Лилит ви помага да си позволите да действате по-свободно и да спрете да ограничавате собствените си възможности. Често сте склонни да прекалявате с анализа, като по този начин създавате препятствия, които пропускат добри възможности.

Въпреки това, през този период сякаш решавате повече да не се възпирате да продължите напред. Позволявате си да опитате неща, които преди сте отлагали, и спирате да се съмнявате в собствените си способности. Интуицията ви винаги е била силна и сега е моментът да започнете да й се доверявате. След като спрете да се възпирате, нови възможности ще започнат да се появяват една след друга.

