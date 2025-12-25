OLED, QLED или Mini-LED? Какъв телевизор да купим през 2026 г.

Изборът на телевизор в края на 2025 г. стана по-труден от всякога. Новите технологии на екраните обещават ярки картини, дълбоки черни тонове и висок контраст, но разликите между OLED, QLED и Mini-LED понякога могат да бъдат объркващи. Технологичен анализатор и редактор в Pocket-lint обяснява какво е важно да знаете, преди да вложите пари в нов телевизор.

OLED е настоящият шампион, но не е без недостатъци

От известно време OLED е изборът на киноманите и тези, които са склонни да правят компромиси за по-добри снимки.

Основното предимство на OLED е технологията на подсветката. За разлика от други формати, където подсветката осветява множество пиксели едновременно, OLED позволява всеки пиксел да се включва и изключва поотделно, създавайки перфектно черно. Това гарантира висок контраст и точно възпроизвеждане на цветовете, тъй като съседните пиксели не си пречат. За напълно поглъщащо HDR изживяване OLED остава най-добрият вариант.

OLED дисплеите обаче имат и своите недостатъци. Първо цената - новите модели обикновено започват от 1000 долара, докато високите версии могат да достигнат 2000 долара. Второ животът им - органичните им материали се разграждат по-бързо, а продължителното показване на статични изображения може да доведе до прегаряне.

Освен това OLED дисплеите са по-малко ярки от QLED и Mini-LED дисплеите, което прави тези формати за предпочитане за гледане през деня.

QLED LCD - съотношение цена-качество

QLED използва нанокристали (квантови точки), които излъчват различни цветове в зависимост от текущия си размер. Тази технология подобрява яркостта и възпроизвеждането на цветовете в сравнение с конвенционалните LCD панели. По същество QLED предоставя висококачествени изображения на разумна цена - големите телевизори се предлагат за под 500 долара.

QLED LCD дисплеите нямат съществени недостатъци, но ако искате по-добър контраст и цвят, по-добре е да изберете OLED или mini-LED. Проблемът е, че QLED подсветките покриват големи площи, което прави трудно или невъзможно постигането на истински черни цветове. В повечето случаи е малко вероятно да забележите, но до OLED, сенките на QLED LCD дисплея могат да изглеждат тъмносиви, а не черни.

Бюджетните QLED дисплеи може също да нямат висококачествени функции, като например висока честота на опресняване.

Мини-LED - златната среда

Мини LED телевизорите са базирани на същата основна технология като QLED и конвенционалните LCD, но се различават по размер и брой зони на подсветка - хиляди вместо стотици. Това осигурява по-дълбок контраст без премията на OLED. При някои модели разликата с OLED е практически незабележима.

Mini-LED е особено подходящ за светли помещения - максималната яркост може да достигне 3000-5000 нита, което прави гледането на телевизия удобно дори на пряка слънчева светлина. Цветовете са изключително наситени, а HDR съдържанието изглежда зашеметяващо.

Въпреки подобренията Mini-LED все още може да показва леко разцъфване и ореоли около ярки обекти, но това няма да бъде забележимо за обикновения зрител.

Какво да изберете - OLED, QLED или Mini-LED

Ако бюджетът ви е неограничен, вероятно ще изберете OLED. Тези телевизори предлагат несравним контраст и възпроизвеждане на цветовете, въпреки че животът на батерията и яркостта през деня може да са под въпрос.

За повечето потребители Mini-LED е оптималният избор. Добрите модели вече се предлагат за под 500 долара, докато висококачествените опции струват 700-1000 долара.

QLED обикновено се разглежда като бюджетен вариант или за по-големи размери и интериорни модели като Samsung Frame, но дори и тогава, 65-инчов OLED с отличен HDR ще бъде по-добър от 98-инчов QLED, който се затруднява с нощни сцени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com