5 настройки на телевизора, които веднага ще подобрят звука

Ако звукът на телевизора ви разочарова повече от картината, не бързайте да инвестирате в саундбар или домашно кино. В повечето случаи проблемът не е в хардуера, а в фабричните настройки. Специалистите на BGR посочват, че дори бюджетните телевизори могат да звучат осезаемо по-добре след няколко корекции в аудио менюто.

Звуковите режими – най-бързият начин за промяна

Почти всички съвременни телевизори разполагат с предварително зададени аудио профили. Режими като „Диалог“ изчистват гласа и го правят по-ясен, докато „Филм“ добавя дълбочина и обем към ефектите и музиката. Смяната между тях отнема секунди, а разликата често е драстична. Най-добрият подход е да изпробвате всички налични режими и да избирате според съдържанието, което гледате.

Контрол на силните и тихите сцени

Ако ви дразни, че диалозите са почти нечути, а екшън сцените оглушителни, причината е големият динамичен диапазон. В менюто това обикновено се нарича компресия на динамичния диапазон (DRC). Активирането ѝ изравнява нивата на звука и прави гледането по-приятно, особено вечер.

Еквалайзерът – фина настройка за по-ясен звук

Еквалайзерът позволява ръчно управление на ниските, средните и високите честоти. При „плосък“ или мътен звук лекото намаляване на басите и умерено повишаване на високите честоти може значително да подобри разбираемостта на речта и детайлите в ефектите.

ARC и eARC – ключът към качествено външно аудио

При използване на саундбар или AV ресийвър е важно HDMI ARC или eARC да бъде активиран. Тази функция предава звука през един HDMI кабел без загуба на качество, намалява закъснението и е по-стабилна от Bluetooth или оптични връзки. По-новите телевизори поддържат и многоканално аудио с висока резолюция, включително Dolby Atmos.

Размер и разположение на високоговорителите

Менюто често позволява избор между вградени, външни или комбинирани говорители, както и настройка на техния размер – „малък“ или „голям“. Тези параметри помагат на телевизора да разпредели честотите правилно. Грешна конфигурация може да направи звука кух или прекалено агресивен, дори при качествено оборудване.

