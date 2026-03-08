Експерти тестваха стотици телевизори. Ето 5 модела, които си заслужават парите

Експерти от ZDNET публикуваха актуализирана класация на най-добрите телевизори за 2026 г., съставена след лабораторни и реални тестове. При оценката са взети предвид фактори като качество на картината и звука, размер на екрана и цена. В списъка попадат модели на утвърдени производители като Samsung, Sony и други. Класацията включва както премиум OLED телевизори за домашно кино, така и по-достъпни устройства за ежедневна употреба.

Samsung QN90F - най-добрият телевизор за повечето хора

Според експертите Samsung QN90F е най-балансираният избор за широк кръг потребители. Това е универсален 4K телевизор със поддръжка на HDR10+.

Моделът предлага и виртуален съраунд звук Dolby Atmos, както и патентованата технология Object Tracking Sound+ на Samsung, която синхронизира звука със действието на екрана. LED панелът е със матово покритие за намаляване на отблясъците.

Телевизорът предлага и режим за игри със поддръжка на VRR и честота на опресняване до 144Hz. Според рецензентите това го прави отличен избор както за геймъри, така и за любители на филмите.

Hisense U8QG - най-добрият телевизор за светли стаи

Hisense U8QG е посочен като най-подходящ модел за помещения със силна дневна светлина. Телевизорът се отличава със много висока пикова яркост - до 5000 нита.

Това позволява ясна картина дори при силно осветление. Моделът поддържа честота на опресняване от 165Hz, както и технологиите Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced, които позволяват филмите да се гледат възможно най-близо до оригиналния им формат.

Поддръжката на Dolby Atmos допълва изживяването, като съраунд звукът създава по-потапящо усещане при гледане на филми и сериали. Според експертите този телевизор е подходящ за стрийминг, телевизия, спортни предавания и игри.

Sony Bravia 8 II - най-добрият OLED телевизор

Сред OLED моделите се откроява Sony Bravia 8 II. Телевизорът разполага със студийно калибриран OLED панел, който осигурява висок контраст и много точно възпроизвеждане на цветовете.

Sony използва и технологията Acoustic Surface Audio+, която превръща екрана в източник на звук и създава пространствено аудио изживяване. Според авторите на класацията това е почти перфектният избор за хора, които искат първокласен OLED телевизор.

Моделът е подходящ за гледане на спортни предавания, филми и съвременни видеоигри.

Roku Smart TV - най-добрият бюджетен вариант

Телевизорите Roku Smart TV са определени като най-добрия бюджетен избор. Те предлагат прилично качество на картината и удобна смарт платформа със популярни стрийминг услуги.

Устройствата поддържат и гласово управление, както и огледално възпроизвеждане на съдържание от смартфон. Това ги прави подходящ вариант за хора, които искат да обновят основния си телевизор или да добавят втори екран у дома.

Дори моделите със 65-инчов екран обикновено струват под 1000 долара.

TCL QM6K - най-добрият телевизор с голям екран

За любителите на големите дисплеи експертите препоръчват TCL QM6K. Телевизорът се предлага със диагонал до 98 инча и поддържа 4K резолюция.

Моделът предлага честота на опресняване от 144Hz и поддържа технологията Dolby Vision IQ. Тези характеристики го правят подходящ за филми, спорт и видеоигри.

Дори най-малкият вариант на този модел започва от 65 инча, което означава, че по-компактните телевизори са по-подходящи за спални, малки апартаменти или студентски стаи.

