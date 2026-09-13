Как да тествате качеството на водата от кладенец или сондаж? 4 начина
Жълтеникав оттенък, утайка, странна миризма или силен накип са повод да потърсите лаборатория
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Жълтеникав оттенък, утайка, странна миризма или силен накип са повод да потърсите лаборатория
Те варират от първокласни OLED телевизори за домашно кино до достъпни опции за ежедневна употреба
Съобщението ще дойде на български и английски език
Ще бъде разпространено съобщение до крайни мобилни устройства на гражданите на територията на цялата страна
В продължение на половин час от 12:00 до 12:30 часа ще бъде излъчвано съобщение
BG-ALERT допълва националната система за ранно предупреждение и оповестяване
Истинското предупредително съобщение ще изглежда по много по-различен начин
Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация
До края на месеца компанията ще открие собствена лаборатория за тестовете в столицата
Колкото се може по-скоро всички деца трябва да се върнат в клас
Чака се отговор от просветното министерство и работодателски организации
Заболеваемостта ще се увеличи заради хората, които не желаят да изпълняват мерките
Желанието за възстановяване на присъственото обучение е особено силно в София-град
Да се правят тестове по два пъти седмично
На тези деца може спокойно да им се обясни каква е ситуацията и защо се налага това
Водят се разговори учителите да получават допълнително заплащане на първа линия като лекарите, каза Янка Такева
За учителите ще се изисква зелен сертификат
Отрицателен PCR или антигенен тест се иска от 1 март
МОН разкри плана за тази процедура
Изследването с бързи антигенни тестове ще е безплатно