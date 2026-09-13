Експерти посочиха петте най-добри LED телевизора през 2026 година
Те не могат да се конкурират с първокласните OLED дисплеи по отношение на точността на контраста, но предлагат модерен Smart TV и основни функции на д...
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Те не могат да се конкурират с първокласните OLED дисплеи по отношение на точността на контраста, но предлагат модерен Smart TV и основни функции на д...
100 телевизора бяха подложени на жесток тест, който разкри как стареят най-популярните технологии
Сериозните оплаквания относно съвременните телевизори от марката са сравнително редки
Те предлагат безкраен контраст и перфектно възпроизвеждане на цветовете, но технологията има и важни ограничения
OLED печели в тъмните сцени и домашното кино, но Mini LED дава по-ярка картина, по-ниска цена и по-спокоен избор за всекидневна употреба
Списъкът включва решения от LG, Samsung и Sony, които предлагат диагонали от 77 до 83 инча
102 модела работиха денонощно, а резултатите показаха, че OLED се оказва по-издръжлив, отколкото мнозина очакват
Въпреки че QLED технологията предлага висока яркост, богати цветове и други предимства, тя има и своите недостатъци
Те се считат за еталон за качество на картината от години, но вземете предвид тези факти
При по-специфични модели може да се появят затруднения в доставките
Новата технология впечатлява с яркост и цветове, но има няколко сериозни слабости спрямо OLED
Нужни са висока яркост, добра защита от отблясъци и съвременни технологии за подсветка
Нови модели свалят цената, без да жертват качеството на картината
Те са LCD телевизори, близки до OLED по пикова яркост и дълбочина
Mini-LED и QLED вече предлагат сходно качество на по-достъпна цена
Експерти посочиха най-добрите модели за картина без компромис
Технологиите за дисплеи продължават да се развиват и терминът QD-OLED се използва все по-често
Днес марките активно промотират телевизори с честота 144 Hz, но има ли разлика от 120 Hz?
Те варират от първокласни OLED телевизори за домашно кино до достъпни опции за ежедневна употреба
Той предлага високо качество на картината, но има ограничена дълготрайност