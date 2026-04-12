Вижте Топ 5 на най-добрите телевизори в момента, които не са OLED

OLED телевизорите все още се считат за най-добрите по качество на изображението благодарение на перфектното черно и високия контраст. В същото време те са по-скъпи, не винаги се представят добре в много ярки помещения и често се оказват излишен разход за обикновено домашно използване.

Затова все повече купувачи се насочват към съвременни LED, QLED и Mini-LED телевизори, които днес почти са настигнали OLED по качество на картината, отбелязват специалисти от RTINGS, CNET, What Hi-Fi и Tom’s Guide.

Samsung QN90F

Samsung QN90F се счита за един от най-напредналите QLED телевизори на пазара. Той се отличава с много висока яркост, което го прави особено подходящ за слънчеви помещения. Екранът се справя добре с отраженията, а изображението остава наситено и контрастно дори при дневна светлина.

Телевизорът е насочен и към геймърите - поддържа HDMI 2.1 и висока честота на опресняване до 165 Hz. Единственият по-съществен недостатък е липсата на Dolby Vision, но това се компенсира от наличието на HDR10+.

Sony Bravia 7

Sony Bravia 7 използва Mini-LED технология и залага не на максималната яркост, а на естествено и „киношно“ изображение. Благодарение на фирмената обработка на Sony, картината изглежда по-мека и реалистична, а ъпскейлингът подобрява качеството дори на по-старо съдържание.

Този телевизор най-често се избира за гледане на филми и сериали. Поддържа Dolby Vision и разполага с добра вградена озвучителна система, така че в много случаи не е необходим саундбар. Като недостатъци се отбелязват по-ниската яркост и не най-широките ъгли на видимост.

TCL QM8K

TCL QM8K се позиционира като един от лидерите при Mini-LED телевизорите благодарение на много високата яркост и поддръжката на всички основни HDR формати, включително Dolby Vision IQ, HDR10+ и HDR10.

Той се представя особено добре в светли помещения, където други модели губят контраст. Също така е отличен избор за игри, тъй като поддържа 4K при висока честота на опресняване и HDMI 2.1. Единственият по-сериозен недостатък са ъглите на видимост - цветовете и яснотата намаляват при отклонение от центъра.

Hisense QD7QF

Hisense QD7QF се счита за най-добрия бюджетен вариант сред съвременните телевизори. Въпреки по-ниската цена (около 500 долара за 65-инчов модел), той разполага с подсветка с локално затъмняване, което подобрява контраста и прави картината значително по-качествена в сравнение със стандартните евтини модели.

При по-скъпите версии се предлагат по-висока честота на опресняване и гейминг функции като VRR и ALLM. Базовите модели обаче са ограничени до 60 Hz, а обработката на изображението е по-опростена спрямо по-скъпите конкуренти.

Vizio Quantum Pro

Vizio Quantum Pro се определя като универсален модел, който се стреми да бъде балансиран във всички аспекти. Поддържа всички основни HDR формати, включително Dolby Vision и HDR10+, разполага с Mini-LED подсветка и е подходящ както за филми, така и за игри.

Телевизорът предлага 4K при 120 Hz и HDMI 2.1. Основните му недостатъци са по-умерената яркост спрямо водещите модели и не толкова развитата операционна система.

В крайна сметка експертите подчертават, че съвременните не-OLED телевизори вече не са компромисен избор. Mini-LED и QLED моделите предлагат висока яркост, добра детайлност и отлични гейминг възможности, а в някои сценарии дори превъзхождат OLED - особено в светли помещения и при активно използване.

