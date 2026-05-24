Преди да купите! Посочиха най-добрите перални на 2026 година

Експерти от Института за добро домакинство в САЩ направиха обстоен преглед на пазара на перални машини и отличиха моделите, които според тестовете им предлагат най-добра комбинация от ефективност, удобство и технологични функции. Новото поколение уреди вече не разчита само на мощен мотор и голям барабан, а предлага автоматично дозиране на препарат, управление през смартфон, специални програми за различни тъкани и режими срещу миризми и мухъл. Класацията показва, че най-добрият избор невинаги е най-скъпият модел, защото различните домакинства имат различни нужди - бързо пране, нисък разход на енергия, голям капацитет или компактни размери.

Най-добър избор: LG Smart Washing Machine

LG Smart Washing Machine заема водещото място заради силното съчетание между капацитет, модерен външен вид и изключително бърза работа. При тестовете моделът се е откроил с впечатляваща скорост - кратката програма приключва за малко над 15 минути, а пълен цикъл дори при максимално зареждане отнема около половин час.

Машината разполага с ясен дисплей, вграден директно в кръглия контролен панел, както и със светло вътрешно осветление, което улеснява зареждането и изваждането на дрехите. Според експертите това е модел, създаден за хора, които искат бързина и удобство без компромис с основното изпиране. Единствената уговорка е, че при по-фини материи може да бъде по-агресивна от някои конкуренти, затова деликатните дрехи изискват по-внимателен избор на програма.

Най-добра стойност: Пералня Whirlpool

Моделът на Whirlpool е отличен като най-добра стойност, защото предлага функции от по-висок клас на по-достъпна цена. Машината се справя добре със замърсяванията и може автоматично да променя настройките според степента на замърсяване на дрехите, което я прави практичен избор за натоварено домакинство.

Най-силното ѝ предимство обаче е решението на един от най-досадните проблеми при пералните с предно зареждане - задържането на влага, миризми и мухъл около люка. Whirlpool използва антимикробно покритие на уплътнението и специален режим за вентилация на барабана, който помага машината да остане по-свежа между отделните пранета. Недостатъкът е по-дългото време за работа, защото някои цикли продължават над час.

Най-добра изправена стойка: Speed Queen TR7 Heavy Duty

Speed Queen TR7 Heavy Duty е вертикална пералня с централен механизъм, която комбинира класически дизайн с модерна технология. В тестовете тя се е представила като една от най-тихите машини и едновременно с това като един от най-щадящите модели към дрехите.

Това е важно предимство за домакинства, които перат често и искат да запазят тъканите по-дълго в добро състояние. В същото време машината се справя убедително и с петната, което я прави силен избор за хора, които търсят надеждност, а не само впечатляващи екстри. Производителят подкрепя тази репутация със 7-годишна гаранция, рядко срещана в този клас. Ограничението е по-малкият капацитет, който не е удобен за големи завивки или обемни пухени якета.

Най-добра комбинация от пералня и сушилня: Samsung Bespoke AI All-in-One Vented Combo

Samsung Bespoke AI All-in-One Vented Combo е отличена като най-добрата комбинирана пералня със сушилня, защото съчетава голям капацитет, висока скорост и усъвършенствана вентилационна система. Според тестовете машината може да изпере и изсуши голямо количество памучни дрехи за по-малко от два часа, което е сериозно предимство за семейства без място за отделна сушилня.

Моделът разчита и на интелигентен еко режим, както и на множество програми за различни видове тъкани. Особено практичен е двойният автоматичен дозатор за течен перилен препарат и омекотител, който стига за почти 50 пранета. Така машината намалява нуждата от постоянно дозиране на ръка и прави ежедневното пране по-лесно, особено при често използване.

Най-добър компактен модел: Miele Smart Washing Machine

Miele Smart Washing Machine е насочена към хора, които живеят в по-малки апартаменти, студиа или жилища с ограничено пространство за пералня. С ширина под 60 см моделът може да се побере в тясна ниша, без да изглежда като компромисен уред.

Въпреки компактните си размери машината поема достатъчно пране за нормалните нужди на средностатистическо семейство. Тя предлага богат избор от специализирани програми за грижа за тъканите, както и система за постепенно подаване на препарат. Това подобрява действието при упорити петна и позволява по-прецизно изпиране, без дрехите да бъдат излишно натоварвани.

Най-добрата вертикална машина без бъркалка: GE Profile

GE Profile е вертикална пералня без централен вал, което освобождава повече място в барабана и я прави удобна за по-големи количества пране. Основното ѝ предимство е скоростта - пълен барабан се изпира за 42 минути, а бързата програма освежава дрехите за 25 минути.

Машината е много ефективна и при центрофугиране, като извлича голямо количество вода от тъканите. Това означава по-кратко време за сушене след края на програмата, което може да бъде сериозен плюс за домакинства без сушилня или за хора, които перат често. Силната центрофуга обаче има и обратна страна - при деликатни материи моделът може да не бъде най-нежният избор.

Най-енергийно ефективна: Пералня Speed Queen FF7

Speed Queen FF7 е избор за хора, които не държат на сложни приложения и прекалено много интелигентни функции, но искат здрава, икономична и надеждна пералня. Моделът с предно зареждане идва със 5-годишна гаранция и се откроява с много ефективно извличане на водата при центрофуга.

Най-голямото му предимство е ниската консумация на енергия, която може да намали сметките при редовно използване. Барабанът е сравнително малък, затова машината е по-подходяща за самостоятелно живеещи хора, двойки или малки семейства, отколкото за големи домакинства. За потребители, които искат простота, издръжливост и икономия, това е един от най-практичните варианти в класацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com