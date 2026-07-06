До 75% отстъпка за избрани смартфони Samsung, Motorola, HONOR и Google Pixel във Vivacom

Vivacom предлага до 75% отстъпка за избрани смартфони Samsung, Motorola и HONOR, Google Pixel с план Unlimited MAX. Специалните условия са валидни от 1 до 31 юли за Samsung Galaxy A37 5G, Motorola G37 Power 5G, HONOR 600 Lite 5G и Google Pixel 10a 5G – модели, които съчетават модерни технологии, надеждна производителност и функционалности за динамичното ежедневие.

С предложенията за смартфони от офертата клиентите на Vivacom могат да изберат устройство според своите нужди и предпочитания – независимо дали търсят качествен дисплей, дълъг живот на батерията или усъвършенствани възможности за снимки. Всички модели са достъпни с отстъпка до 75% с план Unlimited MAX, който осигурява неограничени минути за разговори и мобилен интернет.

За потребителите, които търсят надежден смартфон с качествен дисплей и надеждна камера, Samsung Galaxy A37 5G предлага отличен баланс между производителност и функционалност. Моделът разполага с голям 6,7-инчов Super AMOLED дисплей за ярки цветове и комфортно гледане на съдържание, както и система от три камери с 50MP основен сензор за детайлни снимки. Батерията с капацитет 5000 mAh осигурява дълги часове работа, а Android 16 предоставя достъп до най-новите функции и подобрения в сигурността.

Ако приоритет са дългият живот на батерията и надеждността, Motorola G37 Power 5G е отличен избор. Смартфонът разполага с мощна батерия с капацитет 7000 mAh, която осигурява до три дни работа с едно зареждане, както и 33W бързо зареждане за повече удобство в динамичното ежедневие. Благодарение на 5G свързаността и производителния процесор устройството осигурява плавна работа при сърфиране, гледане на видео, игри и работа с приложения. Моделът предлага защита от вода и здрава конструкция, създадена да издържа на предизвикателствата на ежедневието.

За любителите на мобилната фотография и модерния дизайн, HONOR 600 Lite 5G комбинира стилна визия с интелигентни функции. Смартфонът разполага със 108MP камера за детайлни снимки, 6.6-инчов AMOLED дисплей с висока резолюция и 120Hz честота на опресняване за плавно визуално изживяване. Батерията с капацитет 6520 mAh осигурява продължителна работа с едно зареждане, а интелигентните AI функции и устойчивата конструкция го превръщат в надежден помощник в динамичното ежедневие.

Vivacom предлага и смартфона Google Pixel 10a 5G, който разполага с 6.3-инчов OLED дисплей с резолюция 1080 × 2424 пиксела, който осигурява ярко и детайлно визуално изживяване. Благодарение на процесора Google Tensor G4 и 8GB RAM устройството предлага бърза и плавна работа при ежедневна употреба и работа с AI функции. Смартфонът е оборудван с 48MP камера за качествени снимки, 128GB UFS 3.1 вътрешна памет за достатъчно пространство за съдържание и приложения, както и батерия с капацитет 5100 mAh. Google Pixel 10a 5G работи с Android 16 и предлага до седем основни Android актуализации, което гарантира дългосрочна сигурност и достъп до най-новите функционалности.

Повече информация за офертата на vivacom.bg.

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