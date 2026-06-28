Нощем или сутрин - кога е най-добре да зареждаме смартфона?

Телефонът не се поврежда просто защото е останал включен в контакта до сутринта. По-големият риск за батерията не е часовникът, а топлината - особено ако устройството се зарежда с неподходящ адаптер, под възглавница, в калъф, който задържа топлина, или на място, където не може да се охлажда.

Съвременните смартфони вече имат системи, които управляват заряда и ограничават престоя на батерията на максимум. Затова спорът „нощем или сутрин“ има по-прост отговор: зареждайте така, че телефонът да не се нагрява излишно, пише BGR.

Защо старият страх вече е преувеличен

Митът, че телефонът задължително се „презарежда“, ако остане включен цяла нощ, идва от по-стари навици и по-стари устройства. Днешните смартфони не продължават безконтролно да пълнят батерията след достигане на висок заряд. Айфон например автоматично спира зареждането, когато батерията е напълно заредена, а Apple посочва, че е безопасно устройството да остане свързано със зарядно през нощта.

Това обаче не означава, че батерията обича да живее постоянно на 100%. Литиево-йонните батерии стареят с времето, циклите и условията на работа. Поддържането на високо ниво на заряд за дълги периоди може да допринесе за износване, но именно затова производителите добавят функции за оптимизирано зареждане.

При Айфон оптимизираното зареждане намалява времето, в което устройството стои напълно заредено, като в определени ситуации забавя зареждането след 80%. При Pixel функцията Adaptive Charging също цели да завърши заряда до 100% малко преди обичайния момент, в който потребителят изключва телефона.

Истинският враг е топлината

Батерията се износва най-бързо, когато работи в лоши температурни условия. При зареждане йоните се движат между електродите, а по-мощният заряд обикновено означава повече топлина. Ако телефонът се нагрява често и силно, капацитетът постепенно пада и след време устройството започва да издържа по-малко.

Apple посочва, че идеалният температурен диапазон за Айфон е приблизително между 16 и 22 градуса, а използването или зареждането при околна температура над 35 градуса може трайно да намали живота на батерията. Това правило не е само за Айфон - топлината е общ проблем за литиево-йонните батерии.

Затова най-лошата комбинация не е „нощно зареждане“, а нощно зареждане в лоши условия. Ако телефонът е под възглавница, затиснат под завивка, оставен на слънце, зареждан с некачествен адаптер или играете тежка игра, докато батерията се пълни, рискът вече е реален.

Бързото зареждане не е забранено, но не е за всеки ден

Сутрешното бързо зареждане изглежда по-безопасно, защото телефонът стои включен само 20-30 минути. Това обаче не го прави автоматично по-щадящо. Бързото зареждане вкарва повече мощност за по-кратко време и затова може да генерира повече топлина.

Това не означава, че трябва да го избягвате напълно. Ако бързото зарядно се използва от време на време, когато бързате за работа или пътуване, батерията няма да се съсипе от няколко такива зареждания. Проблемът идва, когато телефонът редовно се нагрява силно и това се повтаря всеки ден.

Най-добрият подход е смесен. Когато имате време, използвайте нормално или оптимизирано зареждане. Когато бързате, бързото зареждане е напълно разумно решение, стига телефонът да не прегрява и да използвате качествен адаптер и кабел.

Правилото 20-80 помага, но не бива да ви превръща в роб на процента

Често се казва, че батерията се чувства най-добре между 20 и 80%. Това е добър ориентир, защото избягва двете крайности - пълно изтощаване и дълъг престой на максимум. Но за нормален потребител не е нужно животът да се върти около процента на батерията.

Ако телефонът ви предлага ограничение до 80% или адаптивно зареждане, включете го. Ако знаете, че денят ще бъде дълъг, пътувате или няма да имате достъп до контакт, заредете до 100% без чувство за вина. Батерията е консуматив, а телефонът е инструмент - идеята е да я пазите разумно, не да се страхувате от всяко включване.

По-важно е да не оставяте телефона да пада редовно до 0%, да не го държите постоянно на жега и да не използвате съмнителни зарядни устройства. Това са навиците, които имат по-голямо значение от въпроса дали сте го включили в 23:00 или в 7:00.

Най-разумният навик за всеки ден

Практичната формула е проста. Оставяйте телефона да се зарежда през нощта, ако използвате оригинално или качествено зарядно, устройството е на проветриво място и е активирано оптимизирано зареждане. Използвайте бързо зареждане сутрин, когато наистина ви трябва, но не превръщайте нагряването в ежедневна норма.

Ако телефонът се затопля осезаемо, махнете дебелия калъф, спрете тежките приложения и го оставете на твърда повърхност, а не върху легло. Ако често зареждате през нощта, проверете дали функцията за оптимизирано или адаптивно зареждане е включена. Това е малка настройка, която върши повече работа от постоянната тревога.

В крайна сметка батерията не иска перфектен ритуал, а нормални условия. Нощното зареждане не е грях, сутрешното бързо зареждане не е спасение, а топлината е детайлът, който решава най-много. Най-добрата грижа е скучна, но ефективна - качествено зарядно, проветриво място, активирана оптимизация и по-малко паника около процента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com