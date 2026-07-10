Често срещан начин за почистване на смартфона внезапно се оказа опасен

Смартфоните са сред най-мръсните вещи, които докосваме всеки ден, но прибързаното чистене може да нанесе повече щети, отколкото полза. Изследователи от Университета на Аризона са установили, че мобилните телефони могат да носят 10 пъти повече бактерии от повърхността на тоалетна седалка. Рискът не е само хигиенен - белина, амоняк, оцет и неподходящи спиртни разтвори могат постепенно да увредят дисплея. Най-сигурният подход е внимателно почистване със специална или мека микрофибърна кърпа и течност, която не се пръска директно върху устройството.

Защо екранът страда

Проблемът е в олеофобното покритие, което имат почти всички съвременни смартфони и качествени протектори. То отблъсква мазнините от пръстите и помага екранът да остане по-чист за по-дълго време. Когато върху него редовно попадат агресивни химикали или абразивни материали, защитният слой се износва по-бързо.

Резултатът се вижда веднага в ежедневната употреба. Дисплеят започва да задържа повече петна, пръстови отпечатъци и мръсотия, а плъзгането по екрана става по-неприятно. Така телефонът изглежда по-мръсен, въпреки че е бил почистван по-често.

Какво позволяват официалните указания

Официалните инструкции на Епъл допускат внимателно избърсване на външните повърхности на iPhone със 70-процентова кърпичка с изопропилов алкохол, със 75-процентова кърпичка с етилов алкохол или с дезинфекцираща кърпичка, но предупреждават да не се използват продукти с белина или водороден пероксид. Компанията изрично посочва и че влага не трябва да попада в отворите на устройството.

Федералната комисия по комуникациите на САЩ също препоръчва предпазливост при дезинфекцията на телефони и други устройства. В указанията си комисията посочва, че за сензорни екрани може да се използват кърпички или спрейове на алкохолна основа със съдържание поне 70 процента, но течността не трябва да се пръска директно върху телефона.

Най-безопасният вариант остава меката микрофибърна кърпа. При обикновено замърсяване тя може да се използва с малко вода и съвсем малко сапун, като кърпата трябва да е влажна, а не мокра. Така се премахват следи от пръсти и прах, без екранът да се атакува с тежка химия.

Къде помага UV стерилизаторът

UV стерилизаторите са друг вариант за хора, които искат допълнителна дезинфекция без пряк контакт с химикали. Те облъчват устройството със светлина, която може да унищожава микроби, но ефектът зависи от качеството на уреда и от това дали използва правилната дължина на вълната.

Най-разумната последователност е първо механично почистване с микрофибърна кърпа, за да се махнат петната и отпечатъците, а след това - допълнителна дезинфекция при нужда. Само UV светлина не решава проблема с мазните следи по дисплея, защото тя не ги отстранява физически.

Малка грешка, голям разход

Мръсният телефон създава естествен импулс да бъде изчистен веднага и на всяка цена, но точно тук е капанът. Силният препарат може да даде усещане за бърза победа, а след време да остави екрана по-уязвим и по-труден за поддържане. По-добрата грижа е по-бавна, по-нежна и по-постоянна. При устройствата, които държим в ръка по цял ден, това вече не е дребен навик, а част от нормалната хигиена.

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