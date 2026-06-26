iPhone или Samsung? Експерти посочиха кой смартфон издържа по-дълго

Когато избират нов смартфон, все повече потребители гледат не само камерата, процесора и дизайна, а и колко години устройството ще остане реално използваемо. Експерти на BGR сравниха дълготрайността на iPhone и флагманите на Samsung и стигат до извода, че разликата вече е много по-малка, отколкото преди няколко години.

Samsung навакса сериозно при софтуерната поддръжка, особено при серията Galaxy S, но Apple все още запазва леко предимство заради едновременните актуализации на iOS, силната производителност на старите модели, по-добрата препродажна стойност и по-развитата сервизна мрежа. На практика и двата лагера вече могат да предложат телефон за пет до седем години употреба, но iPhone остава малко по-сигурният избор за хората, които държат устройството им да остарява по-бавно.

Samsung вече не изостава както преди

Преди няколко години Apple имаше ясно предимство. iPhone традиционно получаваше дълга поддръжка на iOS, а старите модели оставаха съвместими със съвременни приложения и важни защити за сигурност.

Тази разлика вече не е толкова категорична. Samsung официално обещава за серията Galaxy S25 седем поколения OS ъпгрейди и седем години актуализации за сигурност от глобалната премиера, като уточнява, че времето за получаване на обновленията може да варира според модела, оператора и пазара.

Това поставя най-новите флагмани на Galaxy в една лига с iPhone по продължителност на софтуерната поддръжка. За потребителя това означава, че покупката на скъп Samsung вече не носи същия риск от по-бързо „остаряване“ на софтуера, както при по-старите поколения Android телефони.

Apple печели с начина на обновяване

Броят години поддръжка обаче не казва всичко. Важен е и начинът, по който обновленията достигат до устройствата.

Apple контролира изцяло iOS и пуска новите версии едновременно за всички съвместими iPhone-и. При Android процесът е по-различен - Google пуска новата версия, първо я получават Pixel телефоните, а след това Samsung я адаптира към One UI, което обикновено отнема допълнително време.

Това не прави Galaxy телефоните слаби, но означава, че iPhone по-често получава новия софтуер по-бързо и по-предвидимо. За хората, които държат на сигурност, нови функции и дълга съвместимост с приложения, този детайл има значение.

Старите iPhone-и още не се предават

Производителността е другият важен тест. Един смартфон може да получава актуализации, но ако след няколко години работи мудно, дългата поддръжка губи част от смисъла си.

BGR отбелязва, че серията iPhone 11 ще поддържа iOS 27, въпреки че е пусната през 2019 година. Apple също посочва iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max сред устройствата, съвместими с iOS 27, което означава, че моделите продължават да са в играта седем години след премиерата си.

Има обаче важна уговорка. Съвместимостта с новата версия на iOS не означава, че всеки стар iPhone ще получи всички нови функции. Apple уточнява, че част от функциите на Apple Intelligence в iOS 27 са налични само за по-нови модели, включително iPhone 16 и по-нови, както и iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Препродажната стойност остава силен аргумент

Един от най-големите плюсове на iPhone остава цената при препродажба. За много потребители това е реалната цена на телефона - не колко струва при покупка, а колко губи за две, три или пет години.

Според данни, цитирани от BGR, доклад на SellCell от август 2025 г. показва, че iPhone 16 е загубил 35,4% от първоначалната си стойност пет месеца след пускането си на пазара, докато Samsung Galaxy S25 е поевтинял с 46,6% за същия период.

Това не означава, че Galaxy е лоша покупка. Означава, че iPhone обикновено се продава по-лесно и на по-добра цена като употребяван телефон. За потребител, който сменя устройството си през няколко години, тази разлика може да се окаже съществена.

Сервизът също решава колко живее телефонът

Дълготрайността не зависи само от софтуера и процесора. Батерията на всеки смартфон губи капацитет с времето, а след няколко години активна употреба смяната ѝ често става необходима.

И Apple, и Samsung предлагат разширени гаранционни и сервизни програми, които могат да намалят разходите за ремонт. Според BGR обаче Apple има предимство заради по-широката си мрежа от собствени магазини и сервизни точки. Много собственици на iPhone могат да запазят час за диагностика или ремонт бързо, докато при Samsung възможностите често зависят повече от региона и понякога изискват изпращане на устройството в оторизиран сервиз.

Това е практичен, но важен фактор. Един телефон може да има седем години софтуерна поддръжка, но ако батерията, дисплеят или портът за зареждане не могат да бъдат обслужени лесно, реалният му живот се скъсява.

Изводът: Разликата вече е малка, но не е изчезнала

Съвременните флагмани на Samsung и iPhone вече могат спокойно да издържат пет до седем години, ако се поддържат добре. Samsung направи голям скок със седемгодишната поддръжка на най-новите си флагмани и така премахна един от най-силните аргументи на Apple.

Въпреки това iPhone все още има леко предимство при дългата употреба. Причините са не само в годините на обновления, а в цялата система около телефона - синхронизирани актуализации, силни чипове, добра работа на стари модели, по-висока стойност при препродажба и по-лесен достъп до сервиз.

Така изборът вече не е толкова еднозначен, както преди. Galaxy S флагманите са много по-сериозен конкурент за хората, които искат телефон за дълго. Но ако основният критерий е устройството да остарее възможно най-бавно и да запази максимално много стойност след години, iPhone все още има малка, но осезаема преднина.

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