Тя първа си взе хуманоид у дома. Хайлайфът й завидя

Истинска технологична революция се разиграва на родна земя, след като стана ясно, че родна бизнесдама е станала първият горд собственик на интелигентен домашен андроид в България! Изкусителната иновация бързо се превърна в най-обсъжданата тема в хайлайфа, който откровено й завидя за навлизането новаторството да вкара първа технологията в българския бит.

Роботът „Нео“ поема чистенето и подреждането

Щастливата купувачка е предприемачът Даниела Иванова, която поръчала машината от технологичната серия „Нео“ в края на миналата година, след като била заинтригувана от атрактивна глобална реклама. Към днешна дата железният помощник вече е у дома ѝ и успешно е поел основните и най-досадни ежедневни домакински задължения. Изкуственият интелект на машината е програмиран да се справя без умора с подреждането на вещи, цялостното чистене на стаите и пускането на прахосмукачка, осигурявайки на семейството ценно свободно време.

Твърда забрана: Металният слуга няма право да възпитава детето

Въпреки огромните възможности на андроида, родната бизнесдама е поставила ясни граници пред неговия изкуствен интелект и е наложила желязна цензура. „Не искам роботът да участва във възпитанието на детето или да му пише домашните, затова изключих тази опция“, категорична е Даниела Иванова относно правилата в своя дом. С този ход тя дава ясен пример как съвременните мениджъри трябва да използват технологиите за функционално улеснение, без да позволяват на машините да изместват незаменимите човешки роли.

Бъдещето е тук: Колко струва домашното удобство?

Технологичният пазар на хуманоидни роботи за бита се развива с умопомрачителни темпове, като водещи световни компании вече доставят първите си бройки за реални потребители. Цената на подобни луксозни домашни асистенти в световен мащаб варира сериозно в зависимост от конфигурацията, като обикновено се съпоставя със сумата за нова нискобюджетна кола. Докато скептиците спорят за рисковете от киберсигурността, българският бизнес за пореден път доказва, че не се бои да инвестира смело в бъдещето и да диктува най-новите модерни тенденции.