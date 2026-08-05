Чувате детето си по телефона? Но може да не е то – направете семейна парола

Изкуственият интелект вече може да копира човешкия глас толкова убедително, че дори най-близките хора трудно различават истината от измамата. Затова експерти по киберсигурност отправят необичаен, но изключително важен съвет – всяко семейство да си избере тайна кодова дума, която да използва при извънредни ситуации.

Повод за предупреждението става реален случай от САЩ, който показва колко опасни са новите AI измами.

"Чух сина си да плаче"

Елизабет Бенц от щата Ню Йорк получава телефонно обаждане, в което чува гласа на 16-годишния си син. Момчето плаче и казва, че негов приятел е убит.

Минути по-късно непознат мъж поема разговора и заплашва, че ще убие и сина ѝ, ако не донесе 7500 долара в определен паркинг.

Изпаднала в паника, жената тръгва към мястото с парите. В последния момент другият ѝ син успява да се свърже с момчето. Оказва се, че то спокойно е било на футболен мач. Гласът по телефона е бил генериран от изкуствен интелект.

Защо кодовата дума може да спаси живота ви?

Специалистите обясняват, че AI може да имитира гласа на човек само за секунди, ако разполага с кратък аудиозапис от социалните мрежи, видео или телефонен разговор.

Това, което технологията не знае, е вашата семейна тайна.

Затова експертите препоръчват близките да си изберат лесна за запомняне, но трудна за отгатване кодова дума или фраза, която да се използва само при извънредни ситуации – например при молба за пари, помощ или спешно прибиране.

Трите сигнала, че може да сте жертва на AI измама

Според експерти по киберсигурност повечето подобни измами имат общи признаци:

настояват да действате веднага, без време за размисъл;

искат пари по трудно проследими начини – в брой, с подаръчни карти или криптовалута;

убеждават ви да не се свързвате с никой друг, който може да провери историята.

Основната цел е да ви поставят в състояние на паника, при което човек спира да мисли рационално.

Паниката е най-големият съюзник на измамниците

Любопитното е, че семейството на Елизабет вече е имало уговорена кодова дума именно за подобни случаи. В момента на шока обаче тя просто не се сеща да я поиска.

Именно затова експертите съветват не само да изберете тайна дума, но и периодично да си напомняте за нея и да обсъждате с близките как бихте реагирали при подобно обаждане.

С развитието на изкуствения интелект подобни измами стават все по-убедителни. Една проста семейна уговорка може да се окаже най-сигурната защита срещу технология, която вече умее да звучи точно като човека, когото обичате.