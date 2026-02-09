Илиана Жекова призова за мерки и за защита на децата в онлайн пространството

Темата за кибертормоза над деца изисква не само обществен дебат, но и конкретни действия. Това заяви председателят на парламентарната комисия по демографска политика Илиана Жекова (ГЕРБ) по време на дискусията „Заедно срещу кибертормоза на деца“, организирана в Бургас от Българската академия за сигурност и медия „Стандарт“.

По време на форума проф. Владимир Бронфенбренер представи специализирана презентация по темата, а Жекова съобщи, че в качеството си на народен представител ще организира изложба в сградата на Народното събрание под наслов „Кибертормоз на деца в онлайн пространството“, за да може проблемът да достигне до вниманието на всички депутати.

По думите ѝ кибертормозът вече се превръща в стратегически проблем за държавата, тъй като засяга човешкия капитал, демократичното развитие, социалната устойчивост и националната сигурност в дигиталната епоха. Тя подчерта, че натискът върху децата в онлайн среда води до сериозни психични разстройства, понижава образователните резултати и често причинява отпадане от училище и социална маргинализация.

Жекова отбеляза, че последиците не са само социални, а и икономически, тъй като държавата впоследствие трябва да инвестира значителни средства в лечение, социални услуги и интеграционни политики. „Не можем да си позволим повече загуба на човешки капитал“, заяви тя.

Според нея е необходим сериозен преглед на действащата нормативна уредба и изработването на цялостна законодателна рамка, която да ограничи кибертормоза над деца. Тя изрази надежда и бъдещите народни представители да припознаят темата като приоритет.





