Програма срещу кибертормоза подобрява резултатите на учениците

Данни за осезаемо подобрение в учебната среда и резултатите на учениците след въвеждането на програма срещу кибертормоза представи председателят на Българската академия за сигурност (БАС) Владимир Бронфенбренер по време на дискусия от националната кампания „Киберзащитници“ на „Стандарт“ в Бургас. Акцентът беше поставен върху връзката между психическото спокойствие на децата, тяхното поведение и образователните им постижения. Според експертите превенцията чрез обучение и ясни правила дава измерим ефект още в началния етап на образованието.

По-спокойни деца, по-добри резултати в училище

Бронфенбренер заяви, че има отчетлива разлика в поведението и резултатите на учениците в училища, в които програмата „Киберзащитници“ вече е въведена. По думите му данните показват разлика между 12-13% и близо 20% спрямо националните показатели, като ефектът е най-видим при учениците в четвърти клас. Когато децата се чувстват по-малко притеснени и по-защитени, те усвояват по-лесно учебния материал и се представят по-добре по време на изпити, което води до устойчиво подобрение на резултатите.

Училищата могат да прилагат програмата самостоятелно

Шефът на БАСподчерта, че основен принцип в методиката на „Киберзащитници“ е всяко училище да може да работи самостоятелно. Обемът на обучението не е голям – между 15 и 17 учебни часа, което го прави напълно изпълнимо в рамките на нормалния учебен процес. По думите му именно систематичният и самостоятелен подход е ключът към ефективността, защото без ясно структурирана работа не може да се постигне дългосрочен резултат. Като пример той посочи, че за да бъдат подготвени училищата в област Бургас да прилагат програмата години наред, са били необходими общо около 50 часа обучение.

Превенция, институционална координация и национална линия

Като основни мерки за ограничаване на детския кибертормоз Бронфенбренер посочи превенцията чрез знания и формиране на адекватно поведение, както и по-добра координация между институциите. Според него всяка институция има своята специфика, но ефективността на действията нараства значително, когато те работят съвместно.

Особено важна мярка, по думите му, е създаването на национална денонощна линия, към която децата да могат да се обръщат веднага при проблем. Изследванията показват, че ако едно дете не получи адекватен отговор още при първия си опит да потърси помощ, вероятността да потърси подкрепа повторно рязко намалява.

В заключение Бронфенбренер подчерта, че за трайно намаляване на кибертормоза е необходимо активно участие не само на училищата, но и на цялото гражданско общество, защото дори малки усилия от всички страни могат да доведат до по-щастливи деца и по-здраво общество.

