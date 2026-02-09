МОН предупреждава: Онлайн рисковете вече засягат пряко училищната среда

Онлайн средата все по-силно влияе върху психиката, поведението и успеха на децата, а рисковете вече не са изолирани случаи, а трайна част от ежедневието им. Кибертормозът, измамите и дигиталната зависимост се отразяват пряко върху училищната среда и учебния процес. Предизвикателството изисква не отделни мерки, а системен и осъзнат подход. Това беше основното послание в изказването на главния експерт от Министерството на образованието и науката Онник Таракчиян по време на дискусия от националната кампания „Киберзащитници“ в Бургас, организирана от „Стандарт“.

Киберсигурността като цялостна система, а не като отделни действия

Таракчиян подчерта, че киберсигурността не бива да се възприема като единична мярка или реакция на конкретен проблем. „Киберсигурността представлява интегрирана система от политики, организационни мерки, управленски процеси и технологични инструменти, насочени към гарантиране на конфиденциалността, целостта и наличността на информационните ресурси“, каза експертът.

По думите му тя включва превенция, откриване и реакция при цифрови заплахи, неоторизиран достъп и злоупотреба с данни. „Тези рискове водят не само до финансови щети, но и до сериозни психологически и репутационни последици, особено когато засягат деца и ученици“, подчерта той.

Кибертормоз, измами и манипулации в училищната среда

Таракчиян очерта широк кръг от онлайн рискове, с които децата се сблъскват ежедневно. Сред тях са кибертормозът под формата на обиди, заплахи и подигравки в социалните мрежи, разпространението на лични и компрометиращи снимки, както и изолирането на деца чрез групови онлайн атаки. „Говорим и за контакти с непознати, онлайн манипулации, фишинг атаки, опити за измама и за използване на децата за добиване на лични данни или за действия, които те самите не осъзнават напълно“, посочи той.

Експертът обърна внимание и на рисковете от споделяне на лична информация, местоположение и пароли, както и на достъпа до неподходящо съдържание - насилие, дезинформация, хазарт и токсични онлайн общности, които влияят негативно върху психичното здраве.

Дигитална зависимост и тревожни сигнали

В изказването си Таракчиян отдели специално внимание на нарастващата зависимост на децата от дигитални устройства. По думите му често родителите дават телефони и таблети, за да осигурят кратко спокойствие, без да осъзнават дългосрочния ефект. „Когато опитате да отнемете телефона за няколко часа или за един ден, ще видите истеричната реакция. Това е сигнал, че психиката вече е пряко свързана с устройството и социалните мрежи“, заяви той.

Таракчиян предупреди и за рисковете от агресивни компютърни игри, които при някои ученици водят до промени в поведението и отношенията в училище.

Как да се разпознаят скритите онлайн опасности

Експертът посочи конкретни сигнали, които могат да насочат към проблем - промени в поведението, прикриване на екрана, тревожност при използване на устройства, раздразнителност, тъга, отдръпване от общуване и спад в учебния успех. „Всичко това може да е знак за стрес и за проблем, който детето не успява или не смее да сподели“, каза Таракчиян.

Той се позова и на критерии, използвани от УНИЦЕФ, сред които депресивни състояния, ниска самооценка, нарушения на съня и апетита, разсеяност, несигурност и страх.

Ролята на училището и националната подкрепа

Според Таракчиян училището е ключово място за ранно разпознаване и превенция на онлайн рисковете. „Нашата роля като учители, директори и специалисти е да бъдем будни, да наблюдаваме и да изграждаме доверие между ученици, преподаватели и училищни психолози“, подчерта той.

Особено важно е и сътрудничеството с родителите и институциите. Като конкретен инструмент за подкрепа той посочи Националния център за безопасен интернет, който предлага консултации, онлайн чат и възможност за подаване на сигнали.

„Превенцията е най-ефективният инструмент. Киберсигурността е споделена отговорност - не само на детето, не само на учителя или директора. Като общество трябва заедно да осигурим по-безопасна и спокойна среда за нашите деца“, завърши Онник Таракчиян.

