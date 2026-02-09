Мирослав Ненов: В надпревара сме с рака „Кибертормоз“

„Благодаря за това, че всички институции откликнаха и изказаха позициите си на днешното събитие. Изключително важно е посланията да стигнат до хиляди деца и техните семейства. Защото престъплението не засяга само жертвата, а цялото й обкръжение“.

Това каза в Бургас на форума „Заедно в борбата срещу кибертормоза на деца“ Мирослав Ненов, зам.-кмет на черноморския град.

Той припомни, че формите на насилие днес се разпространяват много бързо. И изрази мнение, според което се налага да преосмисляме дефинициите си за кибертормоза заради развитието на технологиите.

„Много деца започват да не харесват себе си и се подлагат на различни ограничения. Това може да бъде възприето и като автотормоз. Трудно е да се опитваме да противодействаме в такива случаи. Колко от Вас питаха изкуствения интелект за онова, което знае за личността ви? Ние публикуваме изключително много чувствителна за себе си информация. Не е задължително тя да е рискова, но е важно как ще бъде използвана тя срещу нас. Ние възрастните, се поддаваме, а какво остава за децата?“, каза още заместник градоначалникът на Бургас.

Той е категоричен, че когато говорим за превенцията на киберпрестъпленията, трябва на първо място да започнем от себе си. „Когато децата ни са в клас, в междучасието, в детската стая, те биха могли да бъдат жертви или да извършват тормоз. Този невидим мрак изглежда наистина зловещ. Трябва като общество да се обединим. На първо място е важна добрата дума. Заедно с РУО е необходимо да осигурим устойчивостта на мрежата от киберзащитници. Да се предават на учените модели и инструменти, да споделяме помежду си. Защото всички ние сме в надпревара срещу този тип рак“, заключи г-н Ненов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com