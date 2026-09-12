БСП отбелязва годишнината от приемането на основния закон на страната
С дискусия "Конституция и народовластие"
Следете всички новини, анализи и коментари за Дискусия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С дискусия "Конституция и народовластие"
Единодушно беше подчертано значението на ТЕЦ „Бобов дол“ за местната икономика
Налице е и сериозна криза, породена от възрастовите дисбаланси
Срещата в Международния младежки център насърчава участниците да споделят мнение и да търсят смисъла зад неуспеха
Отворен разговор в Международния младежки център ще разгледа предизвикателствата и ползите на дигиталната среда
В петък ще бъде дискутирана финансовата рамка
Кани ви на дискусия, която ще се проведе на 13 март /петък/ в зала "Георги Баев" в Културен център „Морско казино“
Участие в творческата работилница "Кафене Европа" ще вземе международният експерт Крис Болдуин
Международният младежки център кани млади хора на разговор за изборите, границите и отговорността
Трябва като общество да се обединим, каза зам.-кметът на Бургас
Той предупреди, че голяма част от престъпленията не се регистрират или се подават закъснели сигнали
Водещи политолози, общественици и анализатори се включиха в обществена дискусия за демографската и социалната криза в България, организирана от платфо...
Бъдете смели и сърцати, призова Славка Бозукова
Честванията започват днес с поредица от събития
Той призова учениците от Белоградчик да посетят националните светини на България
Дай Боже, да създадем нови възможности за инвестиции, заяви градоначалникът
Страната е покрила всички критерии и ще спечели стабилност и по-ниски разходи
Световни бизнес лидери намериха вдъхновение в България
Созопол посрещна впечатляваща изложба и дискусия за екология и креативност
Среща на кмета и министъра на земеделието реша въпроса за собствеността на уникалната куполна гробница