Красимир Вълчев: Здравеопазването изисква спешни действия и дългосрочна визия

Водачът на листата с кандидати за народни представители от ГЕРБ – СДС в Старозагорски район Красимир Вълчев проведе среща-разговор с представители на лекарското съсловие в Стара Загора. Той подчерта, че основният приоритет на коалицията е да осигури средствата, които са необходими за цялостен ремонт на държавната университетска болница „Проф. д-р Стоян Киркович“ и да бъде изградено ново, модерно детско отделение към здравното заведение.

Един от проблемите, който беше обект на обсъждане, е недостигът на медицински сестри, защото това застрашава нормалното функциониране на здравната система.

„Държавата обяви специалността за защитена, което означава, че обучението се стимулира чрез допълнително финансиране, осигуряване на стипендии и напълно безплатно висше образование. Въпреки тези мерки приемът през 2025 г. беше увеличен едва с 36%, докато системата се нуждае от тройно увеличение на броя на медицинските сестри“, каза Красимир Вълчев.

Той добави, че е налице и сериозна криза, породена от възрастовите дисбаланси. Статистиката показва, че на 100 души, които навлизат в пенсионна възраст, се падат едва 30 млади кадри, които да ги заместят. Годишно се пенсионират над 100 000 души, а на пазара на труда влизат под 60 000 завършващи ученици и студенти. Този дисбаланс ще продължи да се задълбочава, като в някои професионални групи той е изключително голям. Изместването на възрастовата структура и увеличаването на средната възраст на населението съответно ще засилват натиска върху цялата система на здравеопазването. Същевременно се наблюдава висок интерес към изучаването на медицина. Желанието за следване на медицина, дентална медицина и фармация е високо, но липсва такъв интерес към специалностите за медицински сестри и акушерки, които са изведени като водещ приоритет.

„За справяне с проблемите в дългосрочен план стартира промяна в учебните програми в училищното образование. Тя е обвързана с темата за дълголетието и поставя силен акцент върху здравното възпитание. Очевиден е проблемът със здравната култура в обществото, поради което инвестициите в здравно образование са ключови. То започва от семейството, но в голяма степен преминава и през училището“, каза още водачът на листата на ГЕРБ – СДС.

В срещаха участваха още: доц. д-р Емил Славов и д-р Георги Господинов – общински съветници от ГЕРБ в Общинския съвет на Стара Загора, и д-р Красимир Пейчев, избран за временно изпълняващ длъжността управител на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Стара Загора

На парламентарните избори на 19 април 2026 г. за ГЕРБ-СДС се гласува с № 15 в бюлетината!

