България и Азербайджан отварят нов енергиен коридор към Европа

България и Азербайджан дадоха мощен знак за ново задълбочаване на стратегическото си партньорство, след като президентът Илияна Йотова и азербайджанският държавен глава Илхам Алиев обсъдиха в Баку амбициозни енергийни проекти с ключово значение за Европа. Разговорът между двамата лидери премина под знака на разширяването на газовите доставки, новите енергийни коридори и технологичното сътрудничество между двете държави.

Срещата се проведе в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум.

Газът и новите енергийни коридори

Президентът Илхам Алиев поздрави България за постигнатата политическа стабилност след изборите и подчерта стратегическата роля на страната ни не само като получател на азербайджански газ, но и като ключова транзитна държава към Европа.

Илияна Йотова заяви, че България има амбицията да увеличи количествата азербайджански газ, които достигат до европейските пазари през междусистемната газова връзка между Гърция и България.

Двамата президенти обсъдиха и инициативата „Solidarity ring“, предложена преди време от лидера на „Прогресивна България“ Румен Радев. Проектът цели удвояване на износа на азербайджански газ към Европейския съюз чрез сътрудничество между операторите на газопреносните системи на България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан.

Сред основните теми беше и възможността за изграждане на втори енергиен коридор за пренос на зелена енергия по суша между Азербайджан, Грузия, Турция и България.

„Това са необходими и сигурни инвестиции в днешния свят, раздиран от конфликти и несигурност“, подчерта Илияна Йотова по повод азербайджанските енергийни инвестиции, реализирани съвместно с български компании.

България влиза и в битката за изкуствения интелект

Освен енергетиката, сериозен акцент в разговорите беше поставен и върху високите технологии и изкуствения интелект. Българският президент изтъкна потенциала на страната ни в тази сфера и специално посочи института INSAIT като пример за българските амбиции в иновациите.

Йотова припомни, че България е сред шестте държави, избрани от Европейската комисия за изграждането на гигафабрика за изкуствен интелект - проект, който може да постави страната ни сред технологичните лидери в региона.

От „Трапезица“ до парк „Шуша“

Важна част от разговора бяха и културните и образователните връзки между София и Баку. В българската делегация участва и кметът на Велико Търново Даниел Панов, който благодари на Азербайджан за подкрепата при реставрацията на историческия комплекс „Трапезица“.

Панов изрази надежда още тази есен във Велико Търново официално да бъде открит паркът „Шуша“, реализиран съвместно с азербайджанската страна. От своя страна президентът Алиев прие с интерес идеята в Баку да има парк или улица, носещи името на Велико Търново.

Покана за визита и силен финал с Низами

В края на срещата Илияна Йотова отправи официална покана към Илхам Алиев да посети България, а азербайджанският президент заяви, че очаква в Баку новия министър-председател Румен Радев.

Българският държавен глава впечатли домакините и с цитат от великия азербайджански поет и мислител Низами Ганджеви, според когото човек е роден да бъде щастлив и никоя съдба не може да промени това.

