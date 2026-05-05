Президентът започва ключови консултации за ново правителство

Президентът Илияна Йотова започва днес консултации с парламентарните сили в 52-о Народно събрание в съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията. Срещите ще се проведат по график на „Дондуков“ 2 и ще определят следващите стъпки в процедурата по съставяне на правителство. След тях държавният глава трябва да връчи мандат за кабинет на най-голямата парламентарна група. Процесът започва на фона на ограничено време и очаквания за трудни преговори.

Конституционната процедура предвижда, че след консултациите президентът възлага на кандидат за министър-председател от най-голямата по численост парламентарна група да състави правителство. Ако в седемдневен срок това не се случи, мандатът се връчва на втората по големина група. При нов неуспех президентът дава трети шанс на друга парламентарна сила, като изборът е по негова преценка.

Графикът на срещите предвижда от 10:30 ч. държавният глава да приеме представители на "Прогресивна България", от 11:30 ч. - делегация на ГЕРБ-СДС, а от 12:30 ч. - представители на ДПС. Следобедните разговори започват в 14:00 ч. с "Демократична България", в 15:00 ч. с "Продължаваме промяната", а в 16:00 ч. са насрочени срещите с "Възраждане".

След края на консултациите Йотова ще направи изявление пред медиите, в което се очаква да очертае следващите ходове и евентуалните срокове за връчване на първия мандат.

Настоящият парламент беше конституиран на 30 април, когато народните представители положиха клетва. За председател беше избрана Михаела Доцова от "Прогресивна България", а в пленарната зала бяха оформени шест парламентарни групи. Въпреки общото си явяване на изборите, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" влязоха в Народното събрание като отделни групи.

Още преди старта на консултациите Йотова подчерта, че разговорите ще се водят поотделно с всяка политическа сила, за да се изяснят позициите им по ключови въпроси - бъдещото управление, бюджетът и законодателната програма. „Силно се надявам да има пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене“, заяви президентът пред журналисти в Панагюрище.

