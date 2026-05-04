Йотова в центъра на форум в Ереван, ключови теми са на масата

Илияна Йотова продължава визитата си в Армения, като днес ще вземе участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван. Основният акцент в програмата й са участията в ключови дискусии на високо ниво, свързани със стратегически теми за Европа. Форумът събира лидери от целия континент и поставя във фокус сигурността и свързаността. Очаква се активното участие на Йотова в няколко от водещите събития.

Днес държавният глава ще се включи в събитието „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“. Инициативата се разглежда като ключова за диверсификацията на доставките на природен газ и намаляване на зависимостите в Югоизточна, Източна и Централна Европа. Участието на Йотова поставя България сред страните, които активно търсят решения за стабилност на енергийните пазари.

В рамките на форума Йотова ще се включи и в събитието „Европейска коалиция срещу употребата на наркотици“. Темата набира все по-голяма тежест в европейски мащаб и се разглежда като част от общата сигурност на континента. Очаква се дискусиите да засегнат координирани мерки и политики срещу разпространението на наркотични вещества.

Предвидено е и участие на президента в основните дискусии на срещата, като акцентът в изказването й ще бъде върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Тези теми са сред водещите в дневния ред на Европейската политическа общност и се разглеждат като основа за бъдещото развитие на континента.

В програмата на Йотова е включена и среща с Константинос Тасулас, което допълнително подчертава значението на двустранните контакти в рамките на форума. Срещата на върха се председателства съвместно от Антонио Коща и Никол Пашинян.

Вчера Йотова и Никол Пашинян подписаха съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. По-рано тя проведе среща и с Вахагн Хачатурян, на която беше обсъдено задълбочаването на двустранното сътрудничество. Визитата започна и със символичен жест - посрещане в българско училище в Ереван с изпълнения на народни танци и песни.

