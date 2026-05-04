Какво прави МВР в САЩ? Скандалната визита

Изненадващата и необявена предварително визита на цялото ръководство на МВР в САЩ предизвика скандал. Депутатът от "Прогресивна България" Иван Демерджиев ребром постави преди ден въпроса какво прави цялото ръководство на МВР в САЩ, след като ситуацията в страната е сериозна и тревожна. Демерджиев е най-коментираното име за бъдещ вътрешен министър и вицепремиер в кабинета "Радев".

Малко по-рано през деня от МВР съобщиха, че министърът Емил Дечев и главният секретар на МВР Георги Кандев заедно с делегация са на визита в САЩ. В делегацията влизат и зам.-министър Иван Анчев, както и началникът на политическия кабинет Ивелина Дундакова.

МВР не съобщи нито целта на посещението, нито кръга от срещи, които ще се проведат в САЩ, нито проблемите, които ще бъдат дискутирани. При това за първи път буквално цялото политическо и професионално ръководство на МВР се оказа зад Океана и то няколко дни, преди да сдаде поста на новото редовно правителство.

"Ще кажа каква е нотката на критика. Ние от доста време се опитваме в аванс да работим по проблемите, които ще трябва да разрешаваме утре, те са изключително много. И няма нищо лошо да заминат ръководството на Министерството на вътрешните работи на едно посещение, но те не обявиха къде отиват, защо отиват, кой проблем ще разрешат там, кое налага това изключително сериозно представителство - министър, зам.-министър, главен секретар да отидат там. Ситуацията, в която намираме държавата е изключително тежка и мисля, че много важно е всеки да осъзнава тази отговорност и всеки един до последно да изпълнява функциите си съвестно и стриктно", възмути се в ефира на бТВ Демерджиев.

От информацията на МВР става ясно, че до момента са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на Военновъздушните сили на САЩ (AFOSI) и други американски институции и агенции (неясно кои до този момент).

В рамките на разговорите е отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността, с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Българската делегация отбеляза също значимия напредък на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по присъединяването към Програмата за безвизово пътуване на САЩ (Visa Waver Program - VWP), обяви МВР, с което шокира политическите сили у нас. С основание се породиха въпросите как една служебна саст, която си отива в края на седмицата, решава ан своя глава да води преговори по стратегическия за България и САЩ въпрос с визите.

Нещо повече - служебното правителство няма никакво отношение към отпадане на визите за САЩ, нито пък приоритетът му е противодействието на тероризма. Тези теми са в прерогативите на редовното правителство, което на 8 май поема управлението на държавата. Възниква въпросът дали кабинетът "Гуръв" не се опитва да опдлива вода на кабинета "Радев" или да му иззема правомощия, което е изключително скандално.

За капак зам.-министър Иван Анчев се похвали: Днес Българо-американската полицейска асоциация (Bulgarian-American Police Association - В.А.P.A) ме удостои с високата чест да бъда официално признат за ПОЧЕТЕН ЧЛЕН (Honorary Member) на организацията. Приемам с признателност това доверие, както и като знак на моята дългогодишна (25+) работа в подкрепа и изграждане на двустранните правоохранителни отношения между България и САЩ.

Само че, Иван Анчев не казва, че тази Bulgarian-American Police Association (В.А.P.A) е създадена от него, докато той беше консул в Чикаго. Така лъсва фактът, че Иван Анчев се самонаграждава.

Визитата се оказа и нескопосан опит за извиване на ръцете на бъдещото управление на остави главния секретар Кандев на поста. За него също са предвидени награди, които да кажа, че едва ли не това е знак от Вашингтон.

