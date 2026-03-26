Избори с "наше МВР"! Нов скандал тресе секциите

Нов скандал разтърси изборите. МВР изисква от председателите на районните избирателни комисии информация - имена и лични данни, на всички членове на секционните избирателни комисии без мотиви. Това съобщи Breaking.bg, позовавайки се на потърпевши. Медията разполага и с документ, в който началник на РПУ изисква от председател на Районна избирателна комисия пълен списък „на назначените в СИК“ за района. Документът е с дата 25 март 2026 година.

Мотиви за искането няма. Писмото от РПУ-то е за един район на голям град, но според запознати това е масова практика в цялата страна. Реално без никакви мотиви МВР иска личните данни на над 100 000 души, членове на секционни избирателни комисии в България.

Кой е разпоредил „това безобразие“? Няма кой друг освен министърът на вътрешните работи Емил Дечев или главният секретар на МВР Георги Кандев, предаде агенция ПИК.

Но това не е всичко. Според друг документ, с който медията също разполага, отделите „Икономическа полиция“ в областните дирекции на МВР изискват от кметовете: „Списък на лицата, които са подали искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес“ и „Списък на лицата и списък на избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижни избирателни кутии и данни за упълномощеното лице“.

Срокът за регистрацията на хората с увреждания, които могат да гласуват с подвижна урна, е чак 4 април. Незнайно защо МВР толкова бърза с искането на данните.

Обезпокоителен факт е, че не е ясно какво ще прави МВР с имената и личните данни на членовете на СИК и възможно ли е да се злоупотреби с тази информация и определени членове да бъдат притискани от полицията по политически причини.

Върхът на сладоледа е бил обаче опитът на МВР началници да получат от избирателните комисии пълен списък с лични данни на всички кандидати за народни представители от всички многомандатни райони в страната.

Пак без мотиви. Полицейщината и самозабравянето на ръководството на МВР преминава всякакви законови граници, коментираха запознати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com