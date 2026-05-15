Демерджиев с разтърсващо разкритие за чадър над престъпници

Сериозна схема за имотни измами за десетки милиони евро е действала продължително и необезпокоявано в София, а според вътрешния министър Иван Демерджиев подобен мащаб трудно би бил възможен без институционален чадър. Това заяви Демерджиев пред репортери в парламента по повод вчерашната мащабна акция на МВР и прокуратурата.

„Когато нещо се развива в такива мащаби, най-вероятно става въпрос за чадър“, категоричен бе министърът.

Мрежа за милиони и серия арести

По думите му при операцията са задържани девет души, а на четирима вече са повдигнати обвинения. Част от мерките им за задържане са удължени.

Разследването сочи, че схемата е действала дълго време, а нанесените щети вече се изчисляват на десетки милиони евро. „Измамите са продължавали много време, щетите са огромни, а тази сума със сигурност ще нарасне“, предупреди Демерджиев.

Според него става дума за мащабна престъпна мрежа, в която са замесени различни лица по места, включително хора, извършвали незаконни действия около сделки с имоти.

МВР обяви война на корупцията

Вътрешният министър заяви, че операцията е само началото на по-широка акция срещу подобни схеми в страната. „Акциите едва сега започват“, каза Демерджиев и предупреди, че противодействието на корупцията ще бъде една от основните линии в работата на МВР.

Той отправи и директно предупреждение към институции и служители, които допускат подобни практики. „Всеки, който позволява да се развиват такива схеми, сам ще се превърне в клиент на правоохранителните органи“, заяви министърът.

По думите му МВР разчита и на сигнали от граждани, тъй като вероятно пострадалите от подобни измами са значително повече.

Контрабанда и проверки в страната

Демерджиев съобщи и за друга операция - този път край Перник, където при акция на ГДБОП са задържани нелегални цигари. Разследването е по линия на контрабандата и незаконното производство на тютюневи изделия.

Министърът коментира и случая със съмнително взривно устройство в село Говедарци. По думите му няма данни за терористична заплаха. „Става дума за лични отношения, не за тероризъм“, каза той и уточни, че гранатата тепърва ще бъде изследвана.

Проверки в МВР

Вътрешният министър заяви още, че предстоят проверки и анализ на работата на всички областни дирекции на МВР. Той подчерта, че няма да прави кадрови промени прибързано, преди да се запознае подробно с резултатите. „Ще посетя всяка една дирекция и ще анализираме резултатите“, каза Демерджиев.

Нови данни и по случая „Петрохан“

В края на изявлението си Демерджиев коментира и случая „Петрохан“, около който през последните месеци се натрупаха множество въпроси.

Той съобщи, че очаква доклад от директора на Главна дирекция „Национална полиция“, а по случая вече имало и нови факти. „Те ще бъдат обобщени и изложени изцяло“, обеща вътрешният министър.

