Битката със скъпите храни крие опасен капан за властта

Опитите на държавата да овладее ценовия натиск могат да се окажат нож с две остриета - от една страна мерките срещу спекулата изглеждат неизбежни на фона на скъпите храни, а от друга прекалената намеса носи риск от ново поскъпване. Именно около това предупреждение се обединиха бивши министри в ефира на бТВ, където бяха обсъдени последните идеи на кабинета за контрол върху цените и подкрепа за производителите.

„Намесата на държавата води до повишаване на цените, наблюдавахме го и миналото лято преди влизането на еврото въпреки опитите на правителството да се намеси“, заяви бившият социален министър Лидия Шулева. Според нея проблемът не е само в търговците, а и в цялостната икономическа среда, включително растящите разходи в държавния сектор и увеличаващото се потребителско кредитиране, които допълнително подхранват инфлацията.

В същото време бившият земеделски министър Мирослав Найденов защити част от мерките на кабинета и ги определи като необходим опит да бъде овладян ръстът на цените. По думите му най-важната задача е спешното подпомагане на българските производители, тъй като местното производство продължава да намалява, а това автоматично води до по-високи цени по магазините.

„Няма лошо, че се вдигат глобите и дано това стресне спекулантите. Ако стимулираме нашите производители да могат да предлагат сами стоката си на пазара, ще има промяна“, заяви Найденов. Той подчерта, че най-тежко засегнати остават зеленчукопроизводителите, а забавянето на помощите допълнително задълбочава кризата в сектора.

Лидия Шулева постави под съмнение и реалното присъствие на производители по пазарите, като попита дали зад сергиите не стоят основно прекупвачи. Според нея вниманието не бива да се насочва само към големите търговски вериги, защото именно те през последните години са изградили логистични центрове, които съкращават веригата на доставки и намаляват ролята на посредниците.

„Родният производител доставя в тези центрове и така веригите могат да изнасят в европейските страни“, посочи Шулева и допълни, че този модел трябва да бъде насърчаван, а не демонизиран.

Бившият социален министър предупреди още, че разходите в държавната администрация продължават да се раздуват прекомерно. Тя припомни и настояването на Международния валутен фонд за ограничаване на бюджетните харчове, тъй като именно те също оказват натиск върху инфлацията и върху цените за крайния потребител.

