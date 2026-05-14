Радев с тревожно предупреждение пред бизнеса. Как ще бори скока на цените

По инициатива на премиера Румен Радев днес в Министерския съвет се провежда широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът им е върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените.

Преди началото на срещата министър-председателят произнесе уводно слово, в което заяви, че поскъпването на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българите се превръщат в сериозно предизвикателство пред държавата.

Премиерът подчерта, че цените на храните зависят от редица външни фактори като цените на енергоносителите, торовете, електроенергията и транспорта - области, върху които България има ограничено влияние. В същото време, по думите му, има и вътрешни причини, които държавата може да адресира - условията за развитие на българското производство, структурата на веригите за доставки и взаимоотношенията между производители, търговци и потребители.

Радев отбеляза, че в Народното събрание вече са внесени законопроекти, насочени към защита на конкуренцията и ограничаване на нелоялните търговски практики, като част от усилията за овладяване на ситуацията. Той беше категоричен, че държавата няма да се намесва пряко в определянето на цените, но ще гарантира ясни правила и ефективен контрол.

„Без регулации и контролни механизми пазарът лесно може да се превърне в джунгла“, подчерта премиерът. Според него ключът към по-стабилни цени и достъпни храни е развитието на силно българско производство - както по отношение на количеството, така и на качеството и разнообразието на продуктите.

Румен Радев предупреди, че данните на Комисията за защита на конкуренцията и на Министерството на земеделието и храните са „силно тревожни“ по отношение на състоянието на българското производство.

По думите му, ако сегашната тенденция се запази, има реален риск родното производство на мляко, месо, плодове и зеленчуци постепенно да изчезне от пазара. „Ако продължим с този темп на спад, въпрос на време е тези продукти да изчезнат от българската трапеза“, заяви министър-председателят.

Той подчерта, че темата не е само икономическа, а засяга пряко хранителната сигурност, суверенитета и националната сигурност на страната. Затова развитието на българското производство е сред основните приоритети на правителството.

Според Радев решението изисква както краткосрочни, така и дългосрочни мерки - стимулиране на кооперирането между производителите, подобряване на напояването, създаване на къси вериги на доставки и по-строг контрол върху качеството на храните.

Премиерът акцентира и върху необходимостта от по-добър баланс между вносните и българските продукти, както и от открит диалог между всички участници по веригата - производители, търговци и институции.

„Всеки участник е важен. Без него нито производството, нито пазарът могат да функционират нормално“, отбеляза той.

Радев посочи, че именно чрез такъв диалог може да се стигне до по-справедливи цени за потребителите. Той даде пример с чести сигнали от граждани, че едни и същи стоки в една и съща търговска верига са значително по-евтини в чужбина, отколкото в България.

Освен това ремиерът изрази увереност, че с предстоящите мерки и политики ще бъде изработена цялостна стратегия за сектора на храните, която да даде реални резултати. „Длъжни сме да го постигнем в името на българските граждани, които очакват адекватни действия от всички нас“, заяви той.

