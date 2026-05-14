Кметът на София с важен ход за Паметника на Съветската армия

Столичният общински съвет (СОС) прие предложението на кмета на София Васил Терзиев Столичната община да придобие безвъзмездно от държавата скулптурните фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия.

В доклад на кмета се дава съгласие за приемане на правото на управление върху имот – частна държавна собственост, както и на правото на собственост върху движимите вещи, съхранявани в него. Става въпрос за недвижим имот в село Лозен, район „Панчарево“, който в момента се управлява от областния управител на София и се предлага да бъде предоставен за нуждите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община. В имота се съхраняват бронзовите фигури на червеноармеец, селянка и работник.

В доклада се посочва, че паметникът включва и други композиционни елементи – две композиции „Посрещане на съветската армия“, релефната композиция „Отечествената война“, релефната композиция „Тилът“, релефната композиция „Октомври 1917“ и венци на славата, които се намират в поземлен имот на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 99А в София.

С цел трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение СОС даде съгласие Столичната община да придобие безвъзмездно всички описани скулптурни фигури и барелефи.

След придобиването им Общината има намерение да проведе разговори и обществено обсъждане за бъдещия облик и мястото на художествения ансамбъл като част от културната памет на града.

Общата максимална балансова стойност на активите е 12 203 560,18 евро, се посочва още в доклада.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com