Борбата с цените! Айтен Сабри: Гражданите искат сигурност и предвидимост

Депутатите гласуваха на първо четене промените в Закона за защита на потребителите. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в НС в началото на седмицата.

В хода на дебатите Айтен Сабри от ДПС изтъкна, че промените са добри, но и направи няколко предложения за допълнения, които да бъдат обсъдени между двете четения.

“Чухме много аргументи в подкрепа. Ще отбележа няколко точки. Дава се възможност на държавата да въведе по-висока прозрачност. Да, идеята е разбираема и обществено оправдана. Съществува риск част от търговците да закръглят цените нагоре. Законът има за цел да даде повече прозрачност и потребителите да сравнят цените, за да могат да вземат решение“, каза Сабри.

Тя допълни, че липсва методика да се изчисли кога едно увеличение е необосновано, защото цената не се формира от текущия разход. И обясни, че е важен въпросът за веригите и те са различни - хранителни, аптеки, горива и други, и не е редно те да се слагат под общ знаменател.

"Положителен елемент е публичният портал“, изтъкна тя. Сабри обаче предупреди, че тук трябва да се внимава да няма индиректно определяне на справедлива цена от страна на държавата.

За да няма изкривяване на пазара, трябва да се въведат някои неща между двете четения - методика, която да не е административна, а да се чуе всеки един от бранша, предложи тя.

“Обществото очаква реални мерки, българските граждани искат сигурност и предвидимост“, каза още тя. И завърши, че от ДПС оценяват усилията на правителството да се справи с повишаването на цените.

Депутатът Григоров от ПБ благодари за направените предложения. Той ги определи като конструктивни.

