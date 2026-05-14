Голяма промяна при пенсиите настъпва до края на годината

До края на годината българите може да получат възможност сами да избират как да се инвестират парите им за пенсия. Това разкри в интервю за БНР председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Той обяви, че законодателството за мултифондовете вече е прието и в момента се подготвя целият пакет от наредби. Промените се определят като една от най-големите реформи в пенсионната система през последните години.

Нови правила за пенсионните спестявания

„Законодателството за мултифондовете е прието. Както е предвидено в закона, трябва да влязат в сила промените от 1 юли. В момента се подготвя целият пакет от наредби. Има промени в стари наредби, има и чисто нови“, каза Големански преди годишната конференция „Говорим с Комисията за финансов надзор“.

Идеята на мултифондовете е хората да могат да избират различен инвестиционен профил за пенсионните си спестявания - по-консервативен или по-рисков, в зависимост от възрастта, доходите и готовността им да поемат риск. Така част от осигурените ще имат шанс за по-висока доходност, но и при по-голяма пазарна динамика.

Проверка за скъпата „Гражданска отговорност“

Паралелно с пенсионната реформа КФН вече е започнала и мащабна проверка на застрахователните компании заради поскъпването на „Гражданска отговорност“.

„В резултат на сигнали, жалби и т.н., които пристигнаха към нас, както и по посока на националния омбудсман, стартирахме проверка в застрахователните дружества по повод завишените цени за "Гражданска отговорност". Срокът им беше до вчера вечерта да подадат тези данни“, обясни Големански.

По думите му тепърва започва анализът на информацията, а при установяване на спекула ще има санкции както по Кодекса за застраховането, така и по Закона за въвеждане на еврото, където глобите са значително по-високи.

Той отказа подробен коментар по казуса с ДаллБогг, като подчерта, че става дума за „конкретен административен случай“, по който има открито производство.

Бум на криптокомпаниите

Сериозен интерес има и към пазара на криптоактиви. Според председателя на КФН около 60 дружества вече са потвърдили намерение да кандидатстват за лиценз, а между 30 и 40 компании вече са подали документи.

„В това отношение сме изключително прецизни. Отделяме специално внимание, защото е от най-големите ни предизвикателства и също така - голяма отговорност“, заяви Големански.

По думите му криптокомпаниите могат лесно да работят в рамките на целия Европейски съюз, затова КФН иска да лицензира само стабилни и надеждни дружества.

Предупреждение към хората

В края на разговора Васил Големански отправи и директно предупреждение към потребителите да бъдат внимателни с обещанията за бързи печалби.

„Ако човек е готов да рискува повече, може да спечели повече, но ако не е готов да приеме рисковете, трябва да бъде консервативен при инвестициите си“, каза той.

Според него хората трябва да бъдат особено предпазливи, когато някой обещава висока доходност за кратко време при минимален риск, защото „двете неща взаимно се изключват“ и зад подобни оферти често може да стои измама.

