Еврозоната променя изцяло финансовата карта на България
КФН предупреждава за нови правила, по-строг надзор и трансформация на финансовия сектор
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КФН предупреждава за нови правила, по-строг надзор и трансформация на финансовия сектор
Държавата подготвя новите правила за мултифондовете
пенсионните фондове са под строк контрол от КФН
София. Лансираните тези, че средствата на осигурените лица в пенсионните фондове са „изчезнали", „присвоени" или „загубени", са манипулативни и изключ...
Слънчев бряг. Комисията за финансов надзор /КФН/ отмени избора на нов директорски състав на "Слънчев бряг" АД. Решението за принудителната администра...
Не си обяснявам действията на председателя, казва Борислав Богоев