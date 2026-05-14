Спокойно утро по границите, но ремонтът на Дунав мост продължава

Движението през граничните контролно-пропускателни пунктове към съседните държави е нормално към ранните часове на деня, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта на МВР.

На границата с Румъния движението преминава спокойно на всички гранични преходи. Продължават обаче ремонтните дейности в българския участък на Дунав мост при Русе-Гюргево, където трафикът се регулира поетапно.

Въпреки ремонтите към момента не се съобщава за сериозни задръствания или дълги колони от автомобили. От „Гранична полиция“ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание в района на съоръжението и да предвидят допълнително време при пътуване.

През граничните пунктове с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът и на границата с Турция, както и на всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.

Очаква се засилване на движението в следобедните часове заради започващите пътувания преди уикенда и по-топлото време в региона. От МВР препоръчват на пътуващите да следят актуалната информация за трафика и организацията на движение по граничните пунктове.

