Свети Исидор носи ден на поличби и забрани

На 14 май православната църква почита паметта на св. мъченик Исидор. Той е един от ранните християнски светци, загинали заради вярата си. Денят е свързан както с молитва и духовно смирение, така и със стари народни вярвания, според които природата дава знаци за идващото лято и бъдещата реколта. В традицията датата се смята за особена и затова около нея са възникнали множество забрани, свързани със земеделската работа, посевите и човешките отношения.

Денят на свети Исидор

Свети Исидор, известен още като Исидор Хиоски, е сред ранните християнски мъченици от III век. Той произхождал от Александрия - един от големите духовни и културни центрове на древния свят. Като войник в армията на император Деций служил на остров Хиос, където открито изповядвал християнската си вяра въпреки строгите порядки в римската войска.

Когато военачалникът Нумерий научил, че Исидор отказва да се поклони на езическите богове, му наредил да принесе жертва. Светецът категорично отказал и заявил, че служи единствено на Исус Христос. Заради това бил подложен на жестоки мъчения, а по-късно екзекутиран чрез обезглавяване.

Според църковното предание тялото му било хвърлено в кладенец, но християни тайно го извадили и го погребали с почит. В православната традиция свети Исидор остава символ на твърдата вяра и отказа от компромис дори пред лицето на смъртта.

Какво не бива да се прави на 14 май

Според народните вярвания денят не е подходящ за тежка физическа работа, особено на полето и в градината. Нашите предци вярвали, че земята „не приема“ труда на тази дата и че прекалената работа може да донесе слаба реколта.

На 14 май не се препоръчвало и засяване на семена. Смятало се, че посевите, поставени в земята на този ден, ще бъдат „измъчени“ и няма да дадат добра реколта.

Традицията повелява също човек да не отказва помощ на нуждаещите се. Според старите вярвания всяка проява на добрина на този ден се връща многократно и носи благословия на дома.

Знаците за времето и лятото

В миналото хората внимателно наблюдавали природата на 14 май, защото вярвали, че тя предсказва какво ще бъде лятото.

Ако на този ден има гръмотевици, според поверията предстои топло и плодородно лято. Топлият дъжд се приемал като знак за добра реколта от краставици и зеле.

Ясното и безоблачно време се свързвало със сухо и горещо лято. Студеният вятър или обилната сутрешна роса се смятали за предупреждение за суша през идните месеци.

Нашите предци обръщали внимание и на дърветата и храстите. Ако люлякът или черешата цъфтят рано, това според народните вярвания означава кратко лято. Смятало се още, че ако слънцето залезе зад облаци на 14 май, на следващия ден ще завали дъжд.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com