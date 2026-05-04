Светиня пристига в Сливен. Посрещат мощи на свети Георги

По покана на митрополит Арсений в Сливен ще бъде посрещната честната ръка на свети Георги Победоносец - една от най-почитаните християнски светини. Реликвата пристига от Гърция с благословението на митрополита на Йерисо, Света гора и Ардамерио Теоклит. Очаква се събитието да събере множество вярващи от региона. Посещението е част от обиколка на светинята в няколко български града.

Посрещане и богослужения в Сливен

Светинята ще бъде донесена от архимандрит Игнатий - игумен на манастира „Св. Богородица – Всех скорбящих радост“ в Палеохори. На 7 май от 17:00 ч. в центъра на Сливен ще се състои официалното й посрещане, последвано от литийно шествие до катедралния храм „Св. Димитрий Солунски“. В храма от 17:30 ч. ще бъде отслужена архиерейска вечерня с петохлебие. На следващия ден от 09:00 ч. ще се състои архиерейска света литургия.

Светите мощи ще останат за поклонение в града до 9 май в 16:00 ч., като през това време вярващите ще имат възможност да се докоснат до реликвата. Очаква се засилен интерес и от хора от съседни области.

Продължение на обиколката в Ямбол

След Сливен светинята ще бъде пренесена в Ямбол. Там от 17:00 ч. ще бъде посрещната в храм „Св. Георги Победоносец“, където ще бъде отслужена архиерейска вечерня с петохлебие. На 10 май от 09:00 ч. е предвидена архиерейска света литургия, а поклонението ще продължи до 14:00 ч. същия ден.

Финал в Бургас

На 10 и 11 май мощите ще бъдат в Бургас. Посрещането ще се състои на 10 май от 17:30 ч. в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“, където ще бъде извършена архиерейска вечерня с петохлебие. На 11 май от 09:00 ч. ще бъде отслужена света литургия, а поклонението ще продължи до 14:00 ч.

Посещението на светинята в България се очаква да предизвика силен духовен интерес и да събере вярващи от различни региони на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com