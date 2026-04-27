Патриарх Даниил със силни думи за Априлското въстание

Априлското въстание е не само символ на героизъм, но и на мъченичество за вярата, заяви българският патриарх Даниил преди заупокойната молитва за жертвите, която се отслужва в катедралния храм „Св. Александър Невски“.

Той подчерта, че въстаниците са били изправени пред избор между вярата и живота си. По думите му тяхната саможертва е оставила дълбок отпечатък не само в българската история, но и в съзнанието на Европа. Посланието му беше насочено към съхраняването на духовните ценности и историческата памет.

Патриархът описа трагичния избор, пред който са били изправени българите по време на въстанието - „чалмата или дръвникът“, като подчерта, че мнозина са предпочели да останат верни на православната си вяра. „Те считаха за най-ценното своята вяра и своята безсмъртна душа“, заяви той и добави, че именно тази саможертва е разтърсила общественото мнение в Европа и е насочила вниманието на Великите сили към съдбата на българския народ.

Според него страданието на въстаниците е имало не само политически, но и духовен отзвук. „Техният вопъл се издигна не само пред световното мнение, но и пред Божия престол“, каза патриарх Даниил, като подчерта значението на вярата като опора в най-тежките моменти от историята.

В заключение духовният водач на Българската православна църква отправи призив към съвременните българи да съхраняват и отстояват своите ценности. Той посочи, че доблестта, честността и жертвената любов към ближния са основите, върху които трябва да се гради обществото. „Това е залогът да пребъде България. Бог да пази България“, заяви патриархът.

