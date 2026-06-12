Скандалът „Бутамята“ избухна с нова сила! Прокуратурата видя незаконна процедура

Скандалът около терена край плаж „Бутамята“ до Синеморец вече не е просто местен спор за каравани, кемпери и палатки, а сблъсък със закона, защитените зони и отговорността на Общинския съвет в Царево. Окръжната прокуратура в Бургас е установила нарушения при процедурата за отдаване под наем на 35 декара общински терени, като според държавното обвинение два от четирите имота изобщо не е трябвало да бъдат предоставяни по този ред.

Проверката продължава, но още първият анализ на документите е достатъчен за прокуратурата да поиска прекратяване на нарушението. Ако местният парламент не отмени решението си, прокуратурата е готова да го атакува пред Административния съд в Бургас.

Първият удар: два имота не трябвало да минават по този ред

Според Окръжната прокуратура в Бургас Общинският съвет в Царево е предоставил под наем 4 имота, но проблемът е в техния статут. Два от тях са публична общинска собственост, а другите два - частна общинска собственост. Именно тук прокуратурата вижда тежкото нарушение.

„При проверката, извършена от Окръжната прокуратура в Бургас, която продължава и в момента, е установено, че с решение на Общинския съвет в Царево са предоставени под наем четири имота, два от които са частна общинска собственост, а два - публична общинска собственост. Съгласно Закона за общинската собственост Общинският съвет има компетентност да отдава такива имоти само когато са публична общинска собственост. В този смисъл решението за отдаване под наем на двата имота - частна общинска собственост, представлява нарушение на закона“, заяви пред БНТ Христо Колев от Окръжната прокуратура в Бургас.

Това е най-острата част от казуса - според държавното обвинение самата основа, върху която е стъпила процедурата, е проблемна. Не става дума за дребна техническа неточност, а за решение, което според прокуратурата е взето по начин, несъвместим със Закона за общинската собственост.

Прокуратурата поиска незабавна реакция

Заради установеното нарушение Окръжната прокуратура в Бургас е предприела действия още на този етап. Прокурорът, който извършва проверката, е направил предложение до председателя на Общинския съвет в Царево да започне процедура по възобновяване на производството и отмяна на решението.

„Окръжната прокуратура е предприела незабавни мерки за преустановяване на това нарушение. Прокурорът, извършил проверката, е направил предложение до председателя на Общинския съвет в Царево да бъдат предприети действия по възобновяване на производството и отмяна на решението“, посочи Колев.

Така топката вече е в местната власт. Общинският съвет може сам да се върне към решението си и да го отмени, или да остави прокуратурата да го атакува по съдебен ред. Вторият вариант би превърнал казуса в още по-голям публичен и институционален сблъсък.

Защитена зона и липсващо становище

Прокуратурата е установила и втори сериозен проблем - този път свързан с екологичното законодателство. Теренът попада в защитена зона, а според държавното обвинение преди приемането на решението е трябвало да бъде поискано становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас.

„Теренът попада в защитена зона и е било редно, преди въобще да се вземе подобно решение, да бъде поискано становище от РИОСВ-Бургас. В самото решение на Общинския съвет е описана дейността, за която се отдава теренът - разполагане на кемпери и палатки, което предполага активна човешка дейност в защитена зона от мрежата „Натура 2000“, посочи прокурорът.

Този детайл прави случая още по-чувствителен. Край „Бутамята“ не се говори за обикновен общински терен далеч от обществен интерес, а за зона до един от най-разпознаваемите плажове по Южното Черноморие, в район, където всяко решение за временни обекти, кемпери и човешка дейност неизбежно повдига въпроси за природата, контрола и апетита към крайбрежните територии.

Ако Царево не отстъпи, спорът влиза в съда

Окръжната прокуратура в Бургас вече заявява готовност да протестира решението пред Административния съд в Бургас, ако Общинският съвет не го отмени сам. По силата на закона подобен протест би спрял действието на решението.

„Ако не се стигне до решение от самия Общински съвет, Окръжната прокуратура в Бургас ще протестира това решение пред Административния съд в Бургас. По силата на закона със самия протест ще бъде спряно действието му. Съдът ще реши дали сме прави, но ние сме категорични в правната си преценка, тъй като законът не разрешава подобна дейност по този начин“, заяви Христо Колев.

Това е директен сигнал към местната власт, че времето за политически обяснения изтича. Или решението ще бъде преразгледано на местно ниво, или ще бъде поставено пред съд, като междувременно действието му може да бъде блокирано.

„Липсва основата, върху която се гради цялата процедура“

Проверката по случая продължава, но прокуратурата вече вижда достатъчно сериозен проблем още в първия проверен документ. Предстои анализ на останалите материали по преписката, но държавното обвинение настоява, че нарушението трябва да бъде прекратено незабавно.

„Това е първият документ, който се проверява. Предстои да бъдат анализирани и всички останали материали по преписката. Още в самото начало обаче виждаме, че липсва основата, върху която се гради цялата процедура. Считаме, че нарушението следва да бъде незабавно преустановено. В интерес на всички е това да стане по най-лекия и законен начин чрез самия Общински съвет, без да се стига до продължителни съдебни производства, които могат да продължат с месеци“, каза Колев.

Формулировката е тежка - „липсва основата“. Тя поставя под съмнение не отделен елемент, а цялата конструкция на решението. Именно затова случаят вече изглежда като изпитание за това дали местната власт ще коригира сама спорния акт, или ще чака съдът да го направи вместо нея.

Община Царево се защити с предишния контрол

От Община Царево разпространиха писмена позиция, в която посочват, че решенията на Общинския съвет са били изпратени още през февруари до прокуратурата и до областния управител за контрол по законосъобразност и тогава не са били оспорени.

Местната администрация подчертава, че единствено съдът може да се произнесе по законосъобразността на решенията и заявява, че ще се съобрази с евентуално съдебно решение. Така общината се опитва да прехвърли спора към съдебната инстанция, но това не променя факта, че прокуратурата вече е поискала отмяна и е готова на съдебен протест.

По повод въпроса защо нарушенията се установяват едва сега, прокурор Колев посочи, че след промените в Конституцията правомощията на прокуратурата в тази сфера са ограничени. Така случаят влиза и в по-широкия дебат за това кой, кога и с какви инструменти може да спира спорни решения на местната власт, особено когато става дума за терени край морето и защитени зони.

Скандалът вече е много по-голям от един къмпинг

Казусът край „Бутамята“ вече носи всички белези на голям институционален сблъсък - общинска собственост, защитена зона, липсващо становище, спорна процедура и готовност за съдебна атака. Най-острият въпрос е защо решение за 35 декара в толкова чувствителен район е стигнало дотук с толкова сериозни съмнения около законовата му основа.

За Царево случаят е тест не само по документи, а и пред обществото. Ако прокуратурата е права, Общинският съвет ще трябва да обясни как е допуснал решение, което според държавното обвинение нарушава закона и засяга защитена зона. А за хората, които следят какво се случва по Черноморието, това вече е поредният сигнал, че битката за всеки метър край морето далеч не е приключила.

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