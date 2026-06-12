Дърво смаза джип край Пловдив минути след като дете било вътре

Огромно дърво се стовари върху джип край Пловдив само минути след като в автомобила е било семейство с 11-годишно дете. Инцидентът е станал на 7 юни между 15:30 и 16:00 часа, по време на силна буря, малко след село Първенец в посока Храбрино, на територията на община „Родопи“.

Пострадали хора няма, но щетите са тежки - падналото дърво е смазало джипа на семейство Росица Лечева и Стилян Гимишанов и е повредило още един автомобил. Най-тревожното е, че по същото време в близкото заведение е имало над 30 деца, които само по случайност не са се оказали на мястото на удара, съобщава Нова телевизия.

Минути, които можеха да завършат фатално

Семейството било с приятели в ресторант в района, когато времето рязко се влошило. Завалял силен дъжд, бурята се разразила, а малко по-късно част от огромно дърво рухнала върху паркираните автомобили. Джипът на Лечева и Гимишанов бил най-тежко засегнат - според собствениците той е буквално смазан и на практика е за бракуване.

„Все още не сме се отърсили от шока. За щастие няма пострадали, което е най-важното в случая. В същия ден в заведението имаше над 30 деца, които играеха“, разказа Стилян Гимишанов в „Здравей, България“ по Нова телевизия. Думите му превърнаха инцидента от обикновена материална щета в предупреждение за това колко бързо една буря може да се превърне в трагедия.

„11-годишното ни дете изпадна в шок“

Росица Лечева разказва, че семейството паркирало автомобила около час преди дървото да падне. Малко преди да си тръгнат, огромният ствол се стоварил върху колата. Най-тежко преживяло случилото се детето им, което малко по-рано е било в автомобила.

„11-годишното ни дете изпадна в шок. Беше много разстроено. И до ден днешен се събужда и мисли за колата и за това какво е можело да се случи“, подчерта Лечева. За семейството това вече не е само спор за щети, а преживяване, което е оставило страх и усещане, че трагедията се е разминала буквално на косъм.

Колата е смазана, „Каско“ няма

След като дъждът спрял, посетителите започнали да излизат от заведението, което също било наводнено. Тогава семейството видяло автомобила си под рухналото дърво. „Тогава видяхме колата си, която беше буквално смазана под дървото“, заяви Гимишанов.

По думите му джипът вече е за бракуване. Семейството няма застраховка „Каско“, а само „Гражданска отговорност“. Впоследствие разбира, че тя не покрива щети от паднало дърво. „Смятаме да заведем съдебен иск срещу община „Родопи“, категоричен е мъжът.

Скъсани кабели и втори ударен автомобил

След падането на дървото служители на ресторанта и посетители се притекли на помощ. На място имало бензинов трион и хората започнали да режат дървото, за да бъде освободен районът. При рухването си то скъсало и електрически кабели, а заведението останало без ток за дълго време.

Щети има и по втори автомобил, собственост на Иван Чилибинов. Неговата кола била паркирана на около 10 метра от дървото, но върху нея паднали клони. Повредени са предният капак, предното стъкло, таванът, вратите и няколко странични стъкла.

„Дървото е било в много напреднал стадий на изсъхване“

Иван Чилибинов също ще търси отговорност от институциите. „Ще се обърна към компетентните институции, за да бъде установена отговорността и да си потърся правата. Според мен дървото е било в много напреднал стадий на изсъхване и е трябвало да бъде премахнато“, подчерта той.

Това е ключовият въпрос след инцидента - дали дървото е било опасно, дали е трябвало да бъде установено навреме и кой е бил длъжен да реагира преди бурята да го събори върху коли и в близост до хора. За пострадалите отговорът не е формалност, защото след щетите идва и най-трудната част - доказването кой е трябвало да предотврати риска.

Общината изпрати еколози, дърветата бяха премахнати

Екипът на Нова телевизия се е свързал и с община „Родопи“. В четвъртък кметът Павел Михайлов е изпратил на място еколози от общината, които да направят оглед и да изготвят протокол и доклад.

Малко по-късно двете дървета от инцидента са били премахнати. Еколозите ще извършат и обход на района, за да проверят дали има други опасни дървета, които трябва да бъдат отстранени. Така случаят вече излиза извън рамките на една буря и една смазана кола - той поставя въпроса колко още подобни места може да чакат следващия силен вятър.

Спор за собственост и отговорност

От община „Родопи“ уточняват, че пътят е горски, а собствеността му се поделя между общината и Районната потребителна кооперация. Така се появява и спорният момент - чии са дърветата, кой трябва да ги следи, кой трябва да ги премахва и кой плаща, когато опасността вече е паднала върху хората.

За семейството, чийто джип е премазан, това е въпрос не само за обезщетение, но и за сигурност. Защото този път бурята е оставила само ламарини, стъкла и скъсани кабели. Следващия път, ако опасно дърво остане незабелязано, равносметката може да бъде далеч по-тежка.

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