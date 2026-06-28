Люлка се скъса на панаир. Дете и баща му паднаха от 2 метра

Дете и баща пострадаха при падане от атракционна люлка по време на традиционния панаир в Антоново. Инцидентът е станал късно снощи, когато по време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е била закрепена двуместната седалка. Двамата са паднали от около 2 метра височина, съобщи БТА, като за случая са потвърдили кметът на Антоново Хайредин Мехмедов и Областната дирекция на МВР в Търговище. Пострадали са 42-годишен мъж и 9-годишно дете, които са настанени за лечение в Многопрофилната болница в Търговище.

По първоначална информация бащата и детето са гостували на семейството си за панаирните дни. Вместо празнична вечер обаче посещението е завършило със спешна намеса на медици, пожарникари и полиция. Няма други пострадали хора, а атракционът е прекратил работа след инцидента.

Тръбата се скъсала в движение

Най-тревожният факт в случая е начинът, по който се е стигнало до падането. По време на движение на атракционната люлка се е скъсала метална тръба, към която е била закрепена двуместната седалка. След това детето и баща му са паднали от височина около 2 метра.

Подобен инцидент поставя тежки въпроси за техническото състояние на съоръженията, които се използват по панаири и временни увеселителни площадки. Когато на такава люлка се качват деца и семейства, всяка част от конструкцията трябва да издържа без компромис.

Пожарникари помогнали на медиците

На място са пристигнали екипи на Спешна помощ. Служители на пожарната служба в Антоново са помогнали за транспортирането на пострадалите, съобщи директорът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Михаил Михайлов.

След оказаната помощ двамата са откарани в болницата в Търговище. Атракционът е спрян, а районът е станал обект на проверка от компетентните органи.

Детето е в интензивно отделение

42-годишният мъж е с фрактура на ребра и е приет за лечение в Хирургичното отделение. Детето е настанено в Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата. Въпреки това фактът, че 9-годишно дете е в интензивно отделение след падане от панаирен атракцион, показва колко сериозен е инцидентът.

Полицията започна разследване

По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от Областната дирекция на МВР в Търговище. Разследването трябва да изясни какво е било техническото състояние на люлката, кога е проверявана, кой е отговарял за експлоатацията ѝ и защо металната тръба е поддала по време на движение.

Това са въпросите, които трябва да получат ясен отговор. Защото при атракциони, използвани от деца, „инцидент“ не може да бъде удобно обяснение, ако зад него стоят пропусната проверка, износена част или подценен риск.

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