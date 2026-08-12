Нови взривове край завода на ЕМКО! Големи боеприпаси ще бъдат унищожени

Нови взривове се очакват днес в района на завод „ЕМКО“ край Белица, след като в периметъра са открити големи боеприпаси, които не могат да бъдат безопасно изнесени от територията на завода.

По информация на bTV те ще бъдат унищожени чрез контролирано взривяване на място.

Очаква се след 13:00 часа в района да се чуят взривове. Заради операцията системата BG-ALERT вероятно ще бъде задействана за Трявна и Белица.

От полицията уверяват, че няма риск за населението.

На територията на завода вече са екипи на СОБТ, пожарна и линейка.

Работниците се връщат за личните си вещи

Около обяд служители на завода за боеприпаси се събраха пред портала, за да получат личните си вещи и мобилните телефони, които са останали в обекта при евакуацията.

Създадена е организация и хората се допускат по списък.

Междувременно районът на взривения склад продължава да бъде недостъпен за разследващите.

Разследващите, вещите лица и специалистите все още не могат да достигнат до мястото на унищожения склад заради опасността от невзривени боеприпаси.

Работата по разчистването на зоната продължава. Очаква се специалистите да могат да започнат оглед на мястото утре, когато районът бъде обезопасен. Разследването продължава по всички версии.

"Вчера от Сухопътни войски специалисти обходиха, извън терена откриха боеприпаси, които са останали невзривени", каза директорът на ОДМВР - Габрово старши комисар Илиян Иванов.

"Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последвали взрив", заяви окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков.