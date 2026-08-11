Нечовешко! 81-годишна жена е в кома след жесток грабеж в дома ѝ

81-годишна жена от Тервел се бори за живота си, след като е била жестоко пребита и ограбена в собствения си дом. Възрастната жена е в кома, а лекарите в болницата в Добрич продължават битката за живота ѝ.

Нападението е станало в ранните часове на 7 срещу 8 август. Жената била събудена от шум и се изправила лице в лице с непознат.

По данни на прокуратурата мъжът проникнал в къщата през отворен прозорец. Когато жената се събудила и започнала да вика за помощ, той запушил устата ѝ, блъснал я на земята и започнал да я удря по цялото тяло, предава NOVA.

След това взел телефона ѝ и избягал.

Часове по-късно синът на жената я открил в тежко състояние и подал сигнал за помощ.

За престъплението е задържан 35-годишен мъж, който вече е осъждан за кражби и измами. По информация на прокуратурата той е бил в нетрезво състояние по време на нападението.

„До момента е установено, че той е проникнал в къщата ѝ с цел да отнеме вещи“, обясни говорителят на Районната прокуратура в Добрич Даниел Илиев.

Разследващите проверяват дали нападателят е познавал жертвата. Засега данните сочат, че двамата не са имали предварителна връзка и мъжът е попаднал случайно покрай къщата, воден от намерение да извърши кражба.

Събрани са доказателства и са разпитани свидетели, служители на МВР и синът на пострадалата.

Името на задържания не се съобщава заради презумпцията за невиновност – той се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Междувременно в Тервел хората са потресени от случилото се. По думите на съседи жената била тиха и спокойна, живеела в дома си повече от 20 години.

Сега възрастната жена е в болница, а лекарите продължават да се борят за живота ѝ.

Толкова често възрастни хора стават жертва на трагедии, защото живеят самотно. И се превръщат в статистика.