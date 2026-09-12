Удар в тила, бой и тиксо. Жесток грабеж разтърси созополско село
Нападателите били маскирани и действали след предварителна подготовка, а всички отнети вещи вече са открити
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Нападателите били маскирани и действали след предварителна подготовка, а всички отнети вещи вече са открити
35-годишен рецидивист е задържан за нападението в Тервел
Полицията е започнала разследване по случая
Културното министерство потвърди, че са откраднати осем „безценни“ бижута
Това не е поредния опит за грабеж, а доказателство, че много неща са сбъркани
Неизвестни лица отидоха на втория етаж
Гранична полиция окупира рано тази сутрин района на бензиностанцията
От МВР потвърдиха, че става дума за грабеж
Съседи на възрастния мъж разказаха, че домът му е бил опожарен преди година
Тя сподели видео, в което разказа какво и се случило
Липсват необичайни неща
Оказва се, че е инсцениран от общински съветник
Драма в Лондон
Официално изявление на разследващите
Откъде дойде сигналът
Беше хванат докато разфасоват крадена кола
Нов удар на кражба
Мъж на 33 години е арестуван от полицаи от СДВР след опит за въоръжен грабеж
Тя разказа, че Светльо никога не е бил агресивен